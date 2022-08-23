自由廣場》資訊焦慮與假訊息焦慮

◎ 張約翰

《數位中介法》草案快速煞車，避免了為保護得來不易的言論自由所引發的社會衝突，但還有一些更深層的東西值得思考，而不是單純的只把目光停留在言論自由這個焦點。

英國國家廣播公司（BBC）曾在二○一七年進行一次全球性民調，七十九％的受訪者對於網路上訊息的真假感到擔憂。即便如此，五十八％的受訪者認為網際網路不應受到政府監管。

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假訊息的泛濫不需要筆者再舉證，相信各位在社群平台與通訊軟體上看得太多，已經成為共通的生活體驗，歷經洗禮後也多少有了對假訊息的警覺。大多數情況下，假訊息都已不太容易造成對我們生命財產的重大危害，最多是被騙了點擊流量，或是被假故事行銷手法騙了些小錢。

但有些情況下，假訊息攸關生死以及我們珍視的生活方式。新冠疫情爆發以來流竄的假訊息，影響個人的防疫判斷；而中國威脅加重之下，假訊息使不同意識形態間的溝通愈來愈困難。在脫離個人預測及控制能力下的生存壓力驟增時，對資訊需求的焦慮將使人在假訊息之前變得更加脆弱；而出自政治或經濟原因，此時又正是假訊息最多的時候。

由此來看，《數位中介法》草案的論戰，正是假訊息焦慮與言論自由之間的磨擦。如果把假訊息抽離，草案想防治的其他內容幾乎都已有現成法條規範。因此是否要付出更多的代價去限制假訊息的危害，引發了這次的論戰。論戰有多激烈，就表示假訊息的嚴重程度及引發的焦慮有多大，否則誰敢動言論自由這塊神主牌？

關於草案內的許多問題，已有太多學界法界的專業意見，筆者拿不出什麼更高明的見解。但這次論戰所呈現的假訊息焦慮，必須找到解方，也是不能忽視的問題。草案的種種缺陷以及言論自由的價值，不能免除假訊息產製傳播環節的責任。

這次因《數位中介法》草案引發的論戰，是一個很好的機會，能讓台灣社會不只是參考歐美各國對網路管制的立場與作法，而且還有助於形成台灣社會自已對言論自由的看法，到底是將其視為至高無上的價值，還是可以移動的光譜，如果是後者，我們又能容忍自己處在光譜上的哪個位置。在一大堆的作文比賽中，如果能少點陰謀論與基本教義派之間的對抗，把假訊息當成真正的敵人，那麼這次的論戰也許更有價值。

（作者是世新大學傳播博士）

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