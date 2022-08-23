自由廣場》促成美日台軍事同盟 才能阻斷中國軍事野心

◎ 姚中原

俄羅斯入侵烏克蘭，對整個歐陸和全球穩定構成嚴重威脅，亦凸顯威權國家對國際秩序帶來破壞。俄烏戰爭至今已屆滿半年，中國不但未參與制裁俄羅斯，反而擴大購買俄羅斯原油。根據中國海關總署資料，俄羅斯已連續在五、六月成為中國最大原油進口國。由於中國持續力挺普廷政府，使得俄羅斯受國際經濟制裁效力削弱了許多。

近年來中國與俄羅斯關係發展順利，從「建設性夥伴關係」到「戰略協作夥伴關係」再升級到今年的「無限制」夥伴關係。中俄兩國公開承諾加強合作以對抗美國和西方。俄烏戰爭期間，中國宣稱保持中立，實際上是透過經濟、外交方式支援俄羅斯；中國還趁機在南太平洋地區意圖擴張軍力，也持續以軍事手段威脅台灣、日本等亞太民主國家。

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今年四月中國和南太平洋島國索羅門群島秘密簽訂雙邊安全合作協議，引起美國、澳洲、紐西蘭等國擔憂。五月廿四日，美、日、印、澳四國領袖在日本東京召開「四方安全會議」，中國軍機與俄羅斯轟炸機共同編隊，飛越日本海及東海，並在日本周邊上空繞行，挑釁意味濃厚。八月十七日中國公開宣布將參加八月卅日至九月五日在俄國舉行的「東方—二○二二」軍演。以上舉動可看出，中國對外擴張的軍事野心不斷，對鄰近國家，尤其是對台灣的威脅也愈來愈大。

中國日前藉美國眾議院議長裴洛西訪台，對台灣進行高度軍事施壓，除違反國際法劃設的禁航區，在台海周邊六個海域舉行實彈射擊，發動空前規模的「鎖島」軍事演習。中國機艦更持續逾越海峽中線挑釁我國軍，發射東風導彈飛越台灣上空。以上中國無正當性的軍事侵擾，已是對台灣的「準侵略」行為，形同侵犯我國領土領海範圍。

過去中國以「台灣獨立或外國勢力介入」為藉口，對台灣武力威脅與侵犯一直不斷。一九四九年「古寧頭作戰」、一九五五年「一江山作戰」、一九五八年「八二三砲戰」，皆是明顯的攻擊行動。由於國軍的奮勇抵抗，終使中國意圖沒有得逞。近年來北京政府雖力推兩岸和平統一政策，但軍事犯台野心一直存在。

當前俄烏戰爭還在進行，中國竟不顧國際觀感，實施大規模對台的海空聯合軍演，發射飛彈進入日本專屬經濟海域，同時切斷與美國的軍事溝通管道；以上一系列軍事行動，除了是有計畫性的針對台灣，研判更有對「美日同盟」展現威懾的用意。

對於中共破壞國際規範、挑戰國際秩序，威脅印台區域及全球安全的新常態「圍台」軍演，台灣未來除要加強防衛作戰準備外，民主聯盟恐須立即籌劃並建構更強大的「台海區域安全合作」集體機制，例如促成「美日台軍事同盟」的成立，才能更有效嚇阻及戰略因應未來的台海戰爭。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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