自由廣場》（鏗鏘集）不愛讀書 只愛學位

◎ 王景弘

台灣幾個因緣際會，從選舉發跡的政客，被指控論文抄襲，騙取專職班碩士學位，有人從國小學歷搖身一變成碩士，所抄論文自己都看不懂，這種人並不愛讀書，只愛學位，是仕而優則「學」，反應台灣崇尚虛名的歪風。

專職班旨在「充電」，職場中期補充能源；論文是訓練學生獨立思考，尋找、分析及解決問題的能力。如果只交學費，不必上課，論文靠抄襲，那不是「充電」，只是買學位妝點門面。

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台灣教改前的填鴨百考教育，讀完大學便不再看書，除工作需要，很少人有讀書的習慣，人文歷史的視野，限於古老教科書。出版界熱門盡是八卦理財、升學國考和政治神話。

與美國出版界相比所呈現的讀書風氣，實有天壤之別。美國人讀書目的在擴大視野，吸收新知和別人的經驗；華盛頓郵報與紐約時報的暢銷書排行，以虛構與非虛構分類，沒見過八卦理財上榜。

在學生時代，為籌學費，去應徵美國聯邦機構的零工，面試考官不問學位，劈頭就問「最近看些什麼書」，我只答到第三本書，便被他打斷：「那是你主修範圍的書籍，我指的是市面新近出版的書。」

慚愧之餘，「最近讀些什麼書」的問題，常縈迴腦際，這是美國人對讀書的態度。學習是人生終身事業，受過基礎訓練，有足夠閱讀能力，能保持讀書求知的習慣，就是不斷在充電，比不讀書而買學位唬人更有意義。

當然，美國也有野雞大學，明定價格出售學位，但那是賣給不誠實的外國人；名校為公關、籌款，也設充電班，但要依規定上學選課。台灣學樣卻保有特色，以充電之名，行販賣學位之實，提供文憑讓不愛讀書只愛學位的小權貴招搖，如此交易，學校也要負責。

（作者為資深新聞工作者）

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