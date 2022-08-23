自由廣場》（北社評論）背叛必遭反噬 懦弱必引來戰爭

◎ 陳怡伸

中國國民黨副主席夏立言八月十日率高思博、林祖嘉等人前往中國，國民黨曾保證此行不見中國高官及不談政治議題。然而在國民黨訪中團尚在隔離期間，一場在中國河南鄭州舉行的兩岸關係研討會，中國國台辦主任劉結一致詞時，大談祖國完全統一的歷史大勢不可阻擋、不可抗拒，而國民黨特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉則透過視訊致詞說，國民黨將持續推動兩岸在堅持九二共識、反對台獨基礎上，加強交流合作，維護台海和平穩定。

過去國民黨在兩蔣時期堅持反共路線，然而在中國近日對台灣射飛彈、網路攻擊、認知作戰瘋狂出擊之際，現今的國民黨竟配合中國對台灣的統戰宣傳，企圖弱化我國人民的心防，激化藍營支持者的仇綠情緒，目的僅僅是為了從民進黨手中奪回政權，卻不惜背叛國民黨領袖兩蔣的領導路線，更背叛了他們口口聲聲捍衛的「中華民國」。

請繼續往下閱讀...

二○○五年三月，中國針對台灣制定「反分裂國家法」，世界各國相繼譴責，一個月後，連戰主席率領大批人馬訪中，不但傷害台灣，也幫中國解除危機。

中共政權以黨領政，凡事政治掛帥，最近中共公布的對台白皮書《台灣問題與新時代中國統一事業》中，明確揚棄一國兩制，取而代之的是直接消滅「中華民國」，中共以此前提下，貶低國民黨訪中團，進行不對等的談判，談判內容絕對是政治議題，國民黨此行只是被中共當作統戰宣傳的棋子罷了。國民黨此舉不僅未獲得其預期的政治紅利，反而徒增通敵、背叛的形象。

歷史上面對侵略，綏靖求和政策並不會帶來和平，二次大戰前英國首相張伯倫與希特勒談判並簽署《慕尼黑協議》，最後二戰仍然爆發。然而現在歷史似乎在重演，國民黨中央竟然還發新聞稿表示訪中團唱和中共提出的九二共識等言論並未違背中華民國憲法，唱和企圖消滅「中華民國」侵略者的大外宣，怎麼會沒有違背中華民國憲法精神？國民黨是當台灣人民都很好騙？

「自由是屬於勇者的，懦弱只會招致奴役」，正值台灣國家遭受中國侵略者壓迫之際，我們應該要團結一致，展現維護台灣國家主權獨立的決心，堅守民主價值。

（作者是台灣北社社員、執業律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法