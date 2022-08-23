自由廣場》夏立言作怪 源自「中華民國」空殼

◎ 林逸民

正當中國文攻武嚇升級，軍機軍艦不斷擾台之際，國民黨竟派夏立言前往中國輸誠，甚至再度高喊史實上根本不存在共識的所謂「九二共識」，引起軒然大波之餘，夏立言竟稱「沒有違反憲法」。

國民黨這種說詞實屬可笑，憲法上規定的是人民的自由與權利，以及政府基本架構，並沒有規定內亂、外患罪，那是寫在刑法之中，所以內亂、通匪這些罪大惡極的行為，嚴格來說是沒有違反憲法，只是違反刑法。然而，夏立言這種拿《中華民國憲法》作為託辭的狡辯，也不得不讓我們正視這個名不正言不順的憲法問題。

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當前的《中華民國憲法》源自蔣介石在中國的國民政府一九四六年於南京召開制憲大會產生，然而，通過那一天起，從來沒有實際施行過，因為次年中國就爆發國共內戰，國民政府頒布《動員戡亂完成憲政實施綱要》進入動員戡亂，一九四八年公佈《動員戡亂時期臨時條款》凍結憲法。

國共戰爭在國民黨幾場大敗後蔣介石下野，國民政府旋即覆滅，這時下野的蔣介石以個人關係調度親信部隊，遷移滅亡前的中華民國國民政府資源，轉移到台灣，宣稱「復行視事」，也把一整本《中華民國憲法》的廢紙帶來台灣，仍沒有一天施行過，因為實際上政府是照著《動員戡亂時期臨時條款》運作。

直到李登輝先生開啟民主化，一九九一年宣告終止動員戡亂，要回歸憲法運作，這時就出現嚴重問題，因為《中華民國憲法》是已經滅亡的中國國民政府的亡魂憲法，卻硬拿來加諸在台灣身上，根本無法運作，因此李登輝先生主導一九九二年修憲，此後經數度修憲，制定並施行《中華民國憲法增修條文》，增修條文才是台灣政府目前運作的真正憲法。

當年顧及國內外形勢，李登輝先生委曲求全，雖然明明是為台灣制憲，卻選擇了掩耳盜鈴的稱之為《中華民國憲法增修條文》，借用中華民國的亡靈，作為盛裝台灣國家體制的空殼，這有其歷史背景。然而，這層空殼的存在，讓台灣在國際上尷尬，而夏立言等人也藉此作怪。

我們享受李登輝先生的寧靜革命奇蹟，也要負起責任完成他未竟之志，積極將這層空殼除去，讓台灣成為正常化的國家。如今蔡英文總統第二任期，正是推動此歷史性任務的最佳時機，若總統認為國體大事不能乾綱獨斷，可仿效李登輝先生時代，召開國是會議，由各界民意來支持，相信必能奠定蔡英文總統的歷史定位。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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