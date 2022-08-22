自由廣場》台東擺脫「短命」的辦法

◎ 陳劍賢

內政部公布去年國人平均壽命，台東人又敬陪末座，平均壽命七六．六四，比全體國人少活四．二二年。如何擺脫「短命」污名，筆者認為癥結在振興產業。

依行政院主計總處各縣市家戶所得資料顯示，家戶收入最低的六縣正是平均壽命最短的六縣，証明家戶所得與平均壽命有很大的正相關。台東縣除一家造紙廠外，沒有其他大型產業，近十年來縣府積極推動觀光產業，但受惠的是少數飯店業者，年輕人仍少有就業機會，只好北漂或西漂。

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台東沒有污染的工廠，因此空氣品質最好，加上民風純樸，去年底榮獲衛福部「健康暨高齡友善城市卓越獎」全國第一名，非常適合推動高齡者養生產業。例如將美麗灣渡假村規劃為養生村；多所停辦的國小可以ROT方式委託民間辦理養生村；民宿業者也可考慮以短期居留辦理類養生村住宿。

其次是積極推動農業六級化，提升農產品附加價值，提高農民所得；最後是懇請中央早日完成花東鐵路雙軌化，拓寬南迴公路四線道，興建花東快速公路，打通台二十六線公路，才可以縮短台東與西部城市的距離，提高產業競爭力。產業發達，家戶所得提升，生活品質改善，台東人自然延壽了！

（作者為台東縣體育發展基金會董事長、美和科大社工所助理教授）

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