自由廣場》從登陸戰轉向封鎖戰？

◎ 楊宗新

在國際輿論批評、台灣人民反感下，共軍執意於台海進行八月份第二度軍演，背後反應的，很可能是侵台意圖的轉變。

從裴洛西訪台期間，台灣人民對軍演的反應看，顯然沒有達到中共預期的政治目的。一九九六年臺海飛彈危機時，共軍試射飛彈，造成臺灣股匯市、房價下跌，同時引起一波移民潮。此次軍演，無論在動員規模、武器性能、演練區域上，均遠過之，然而台灣人民似已見怪不怪，日常生活絲毫不受影響，共軍所欲收穫的恫嚇效果，微乎其微。

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有此經驗後，共軍何以於同月二度舉行軍演？原因可能得從軍事層面切入。長期以來，共軍在模擬攻台計畫時，均以「登陸作戰」為主要版本。登陸作戰的好處在於，侵略者本身無須擁有強大海軍，只要成功搶灘，就有機會掌握戰場主控權。例如一九五○年海南島戰役發生時，中共海軍初建，幾無戰力可言，但部隊仍憑搭乘漁船成功搶灘，兩個月內控制海南島。

登陸的效果雖立竿見影，但代價也很大，包括大量人員折損，以及搶灘未成的風險，因此「封鎖戰」成為另一種選擇。執行封鎖時，侵略者必須擁有強大的海軍，始足以確保行動的有效。此外，這種戰術通常曠日廢時，侵略者必須具備足以支撐持久戰的經濟條件。最後，由於封鎖阻礙了國際航運，勢將激起他國不滿，侵略者必須承受外部壓力。

就此觀之，登陸與封鎖兩種作戰方式，可謂利弊互見，而從共軍近期兩次軍演內容看，顯然正在思考對台封鎖的可行性。促使共軍思維調整的原因可能有：共軍海權實力日益增長，艦艇數量已超越美國，質量差距也在拉近中；物質條件提升，採用容易造成大規模死傷的登陸戰術，恐遭致人民不滿；俄烏戰爭後國際社會走向兩極化，使中國無須理會歐美航運強國的壓力。

美國國會領袖來臺，雖屬罕見，卻也非從所未有。裴洛西層級較高，共軍反應尚可理解；至於二次軍演，則似有小題大作之嫌。推究起來，或許是封鎖相較於登陸，更難找到實際的演訓場域，這才利用難得契機，進行模擬。

（作者為公務員，台中市民）

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