自由廣場》日中首腦秋天會談？

◎ 王輝生

八月廿日《日本經濟新聞》大幅報導日本林芳正外相的專訪，透露「正檢討日中首腦會談，期於秋天實現」。

正當裴洛西旋風式訪台，驚濤駭浪，波及日本，中國軍演台灣（台灣有事），卻發射導彈襲擊日本專屬經濟海域（日本有事）。中國用行動印證安倍的「台灣有事=日本有事=日美同盟有事」。值此煙硝味猶存、餘波盪漾之際，林外相卻迫不及待地接受專訪，對中釋出善意之心，昭然若揭。

請繼續往下閱讀...

由於九月廿九日是日中建交五十周年，去年習近平電賀岸田新首相時，曾寄望與日本「重溫初心」。所以，面臨此次台海危機時，岸田政府相當克制淡定，不如九六年台海危機當時橋本龍太郎首相的緊張。

八月十七日，岸田政府派出日本國家安全保障局的秋葉剛男局長，親赴北京與中國負責外交的楊潔篪會談長達七小時，由於楊氏在中共黨內的排名遠高於王毅外交部長，所以，秋葉剛男與楊潔篪的會談，動見觀瞻，而且似乎有了眉目，雙方默契的先後釋放中日首腦擬會談的消息，以探風向。

八月十九日，中國《環球時報》社論，收斂其往常的戰狼式咆哮，溫情呼籲日本：「今年是中日邦交正常化五十周年，五十知天命，中日關係理應更加成熟穩定、健康強韌」對日示好；緊接著，廿日《日經新聞》也刊出林外相的專訪，林外相對中措辭溫和，針對「台灣有事」時，只關心如何撤僑，而對「日本有事」則不加著墨，對中誠意十足。雙方互拋橄欖枝。

中國每當面臨孤立時，就在日本尋找突破口。一九八九年天安門事件後，中國慘遭西方諸國經濟制裁，日本則安排九二年天皇訪中的破冰之旅，最早為中解套。

如今，中國戰狼因為害四鄰而遭「天下圍中」，亟思突破；日本則因疫災方興未艾、經濟疲軟，在財團壓力下，覬覦中國市場。所以，岸田首相標榜「新時代現實主義」，重視「與中國維持建設性的安定關係」。雙方各有所需，所以眉來眼去。

然而，風雲詭譎，即使兩國首腦會成行，岸田新政府對中的「政經分離」政策及習近平對日的「重溫初心」能否如願以償，都將面臨考驗。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法