自由廣場》讀阿米塔吉分析習近平有感

◎ 陳永昌

美國前副國務卿阿米塔吉受訪指出：習近平過去十年犯了一連串錯誤，「責任全在他」。從香港國安法、武肺堅持清零到俄烏戰爭支持普廷，接二連三內外失政，淪為帶領中國不斷倒退的「總加速師」。

習近平一再片面改變台海現狀，歷史定位深深烙印「麻煩製造者」標記，對美國眾議院議長裴洛西訪台過度反應，解放軍環台演習耀武揚威，惡名紀錄再添一筆。與原始盤算完全背道而馳，來自各國強烈反作用力，所有後續效應都朝對北京當局不利方向發展。

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美國經濟衰退消息頻傳，面對十一月期中選舉壓力，撤銷中國進口商品懲罰性關稅，一直是拜登政府挽救選情可能政策選項，但在解放軍大秀肌肉後，拜登政府即使是為挽救經濟而降低關稅，也會被解讀是向中國讓步叩頭，政治風險太高，醞釀已久美中和解大戲只能無限期延後。

拿裴洛西訪台借題發揮，實彈軍演成了習近平中共廿大前提升個人威望的工具。美國如果視若無睹，領導角色持續軟弱無力，助長中國氣焰，南韓與新加坡等國家只會繼續觀望游移。美國一再重申的「重返亞洲」政策信用破產，自由開放的印太戰略連帶大打折扣，日本或澳洲也會重新思考軍事上依賴美國是否靠得住。

難怪白宮國安會議印太事務協調官坎貝爾要出面闢遙：美軍繼續行使在空中與海上通過台海權利，台美雙邊貿易關係強化，接下來數週會有新進展。

解放軍五枚彈道飛彈射入日本專屬經濟海域，形同日本版「史普尼克危機」（Sputnik Moment），就像冷戰時期蘇聯發射第一枚人造衛星帶給西方世界恐慌，加劇日本的安全焦慮，應驗已故前首相安倍晉三一再疾呼的「台灣有事即日本有事」警語，勢必加快日本提高軍備能力的進程與速度。中國誇大渲染日本軍國主義復辟宣傳，從此不再具有正當性。

環台軍演促成G7七大工業國集團外長再度發表聯合聲明，呼籲確保台海和平穩定，行禮如儀重申「一中政策」後，史無前例加註「在適用情況下」字眼。中國一再指控「一個中國」遭掏空鬆動，落入自我實現預言的詛咒。

面對各國聯手圍剿，中國慣性揮動民族主義大旗，指控歐美日仍活在一百二十多年前八國聯軍時代。阿米塔吉分析說：習近平心知肚明，一旦中國內部有任何風吹草動就會有所變化，內心害怕的他，才會刻意對外強硬，虛張聲勢給內部看。如此看來，「總加速師」習近平確實跟當年向全世界宣戰的慈禧太后如出一轍！

（作者為企業專業經理人）

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