自由廣場》請勿污名化台語教師

◎ 黃良成

今年九月起，國高中學生都必須修本土語言課程，但因教育部閩南語認證每年只於八月份舉辦、十月放榜，無法因應九月份開課之師資需求。成大的台語認證則是每年兩次，春季認證是五月底考試、七月放榜，便成了解決師資缺口的管道，因此往年只有一千餘人報考，今年高達三千多人，應是時勢所趨成就了成大的場面。

本次認證風波，電視新聞乃至網路新聞等等皆有報導，成大台灣語文測驗中心所言及媒體報載「全民台語認證考試上演集體作弊」，這樣的標題實在有礙視聽，並且影響社會大眾對台語教師之觀感。

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成大「台灣語文測驗中心」是自主經營單位，隸屬成大產創總中心之下的非編制單位，其人力及行政業務之經營與管理與校方自屬無涉。依台灣語文測驗中心五月卅一日之聲明稿分析，其首段「考試當天及試後有少數考生及有心人士利用考試之便偷記試題…」以至第三段「…影響考試公平、考生權益之事項，得由監考人員予以記錄…」，個人無法苟同。

一、為何是「偷記」試題？難道這考試認證的短暫記憶也必須考完馬上失憶？

二、監考人員之記錄，其權限是否可以延伸到試場外之考生討論？

當天口試因試場聽力設備不足，分四梯次進行，若顧及考試公平性，當天各場次之口試題目應該不同，就不會有前面梯次考後討論被後面梯次考生知悉題目之公平性爭議。所以正本清源在於題庫不足或試題人力不足所導致。

由於非關台語社群的團體也在轉傳及議論此一認證風波，懇請教育部正視，在委託部外單位認證，是否應有監督機制，對試題廣度信度效度把關。

我非案件相關考生亦非此次風波中的補習業者，但聽聞台語教師、台語認證等相關議題牽扯到集體作弊，相當痛心！該是教育部相關單位正本清源，嚴格把關的時候了！

（作者為退休校長，現任臺南市台語文化班學會理事長）

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