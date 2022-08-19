自由廣場》臉書詐騙與數位中介服務法

◎ 黃帝穎

詐騙集團誘騙台灣人到柬埔寨事件，引起高度關注。值得注意的是，詐騙集團利用臉書社群及IG登載詐騙訊息，但現行法律竟對於社群平台「無法可管」，只能任由不實訊息繼續騙人，警察也只能用最傳統的方式，守在機場舉告示牌規勸。

彰化地檢署查獲張女等人組成的詐騙集團，利用臉書社團「偏門工作」刊登高薪招募前往柬埔寨工作等不實訊息，利誘被害人上當後，由集團成員接送被害人至特定旅館住宿，待辦理護照及簽證完畢，再載送被害人至桃園國際機場搭機出境，檢方因此順利將張女聲押獲准。

請繼續往下閱讀...

檢方指出人蛇集團在臉書（Facebook）、IG（Instagram）等社群張貼「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等不實訊息，誘騙急需工作、抱發財夢的年輕人出國。但現行法律，完全沒有管制社群平台不實訊息的法律，國人只能眼睜睜看著陸續有人受騙上當。

參考歐盟、法國及德國對於社群平台的課責法律，目前NCC提出「數位中介服務法」草案，提供國家防制社群平台「假訊息」的法律依據，在柬埔寨詐騙事件後，更凸顯我國的數位中介法，確實有立法的必要性與急迫性。

（作者為律師，永社理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法