自由廣場》緩解高教供需失衡的三點建議

◎ 溫順德

科大登記分發放榜，缺額一萬一千多人，大學缺額也達一萬四千，雙創歷史新高。三點建議供教育主管機關參考。

一是公私同步減招：辦學不佳學校退場，本是天經地義，然退場機制的訂定，完全針對私立學校，不啻歧視。眼下公立大學，辦學品質良莠不齊，對註冊率不佳系組，並未減少招生名額，還為培育資訊人才，開放公校加額招生；另為推動願景計畫，讓公校加收弱勢生，對私校辦學者不公。盤點國家發展需求，參酌產業發展現況，調整各系招生名額，不分公私全面減招，才能化危機為轉機。

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二為建構公平環境：私大學費十八年凍漲，企業捐款興學，減稅只能列舉一半，加深籌措財源難度，教學品質難以提升。應依市場機制，鬆綁私校學費管制；並比照捐款公校辦法，可百分百列舉扣除；推動教育補貼制度，全面發放教育代金，學生可抵部分學費；另可依據自己選擇，補繳各校額外費用。

三須加速大學整併：自二○○○年以來，政府推動大學整併，目前公立完成八件，私立則僅完成二件。透過地域學校整合，調整系所，精簡師資與人事，降低整體經營成本，亦為少子化的解方。除公公併與私私併，公私併難度雖較高，但依中正大學研究，先採學院學程共建，漸進整合教研資源，再朝併校之路邁進，實為可以嘗試方向，教育當局應速訂定相關規範，加快大學整併步伐。

八年後大學生總數，將減少二十一萬人，恐有四十校倒閉，當局應速周延配套，引領大學走出供需失衡困局。

（作者現任高中校長，台中市民）

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