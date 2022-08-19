自由廣場》國民黨把台灣人民當傻瓜耍？

◎ 涂醒哲

最近國民黨副主席夏立言奉國民黨主席朱立倫之命，不顧陸委會勸止，執意前往中國輸誠，社會各界質疑不斷，連國民黨內都炸鍋。在中共發射導彈、對台灣實施「類封鎖」軍演之際，中國國務院發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書之時，國民黨尤執意前往，配合中國統戰攻勢不言可喻。

可惜的是，國民黨的縣市長候選人想法跟夏立言一樣，一樣親中，一樣想被統一，一樣同意中華民國被中共消滅，只是年底就要選舉了，只敢說訪中時機不對，不敢說親中不對，不敢罵習近平共產黨擾台不對。

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國民黨說夏立言只是去看台商台生，夏立言說客隨主便，不排除會見中共官員，馬英九說「不交流很危險」，和上次講的「首戰即終戰」一樣，替中共恐嚇台灣人民。國民黨內說法不一，把台灣人民當傻瓜耍。坊間盛傳的看法是，時間不是國民黨選的，是共產黨指定的，最重要就是要配合共產黨的統一白皮書。夏立言看到誰不重要，有沒有講什麼話不重要，乖乖聽話，呼之即來才重要。

面對專制獨裁與世界為敵的中國共產黨，面對中共迫害新疆人民及一國兩制的香港的事實，不敢捍衛民主體制，不敢譴責。中國國民黨沒有道德勇氣，如何立德？

面對中共不斷以軍機及軍艦侵擾台灣，面對中共不斷以政治、外交手段打壓台灣，甚至連疫苗防疫都要干擾，面對中國侵略台灣、併吞台灣的野心，中國國民黨不但視若無睹，不僅不保護台灣，還要和中共眉來眼去，如何立功？

這次夏立言去中國輸誠，造成台灣國人的同仇敵愾，可以算是唯一的貢獻。多言無益，講更多的謊言，只會更暴露中國國民黨的親中賣台。

（作者曾任衛生署署長、嘉義市長、立法委員、國策顧問）

◎ 李毅清

國民黨副主席夏立言率團前往中國廈門訪問，引發國人罵聲連連，擔心國共連手出賣台灣，但個人反而比較擔心國共雙方會面時，會不會聯合演出一套「政治戲碼」！

也就是老Ｋ向對方反映台灣農漁民、中小企業的困難和心聲，中共也順勢回應，願意把「面子和功勞」做給國民黨，高調的向台灣政府與人民宣布：「即日起同意恢復台灣鳳梨、蓮霧、白帶魚、石斑魚、鳳梨釋迦等農漁產品銷往中國」。如果真的來這一齣戲，到時老Ｋ訪中團帶著「輝煌成果」返台，民進黨不只臉綠了，年底的選舉也要「剉冽等」了！

中國行事一向為達目的不擇手段，再多的賤招奧步都不稀奇。果真國共聯手演戲，分化台灣，雖然只是讓點小利給台灣農漁民、小商人，卻是大大的利澤國民黨，其所產生的助選能量，絕對大於向台商募款的效益，民進黨勢必得「頭殼抱著燒」，到時如果因為中共小利而澆熄台灣自由民主的火花，那才是真正令人擔心的事。

（作者為退休教師，台東市民）

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