自由廣場》「核電延役」之新聞報一半

◎ 陳秉亨

近日華爾街日報報導，因應烏俄戰爭造成的天然氣供給問題，德國決定要將僅剩的三座核電廠延役，而我國的媒體也引用此報導，但事實真的如此嗎？

事實上在華爾街日報報導之後，德國聯邦經濟事務與氣候行動部發表新聞稿表示：華爾街日報的報導並非事實；德國的核電政策如何因應烏俄戰爭的影響，仍在進行壓力測試中。綜合來看，有可能的結論是：一、如期除役；二、調整發電效率度過今年冬天後除役；三、短暫延役一至二年因應緊急狀況。

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已經進入除役階段的核電廠，在廠務、財務與周邊除役工作的現況上是否能夠延役，德國仍未有官方的定論，況且該評估是德國因應俄烏戰爭的緊急對策，與一般以十年計算、真正的核電延役計畫並不相同。相反的，該部的另一篇新聞稿更值得大家參考：德國決定推動更大規模的再生能源計畫，以現階段的三倍速度推動再生能源，逐步擺脫對化石燃料的仰賴。

台海局勢緊張，有部分人士主張應讓核電延役，個人認為並不妥適。俄烏戰爭之中，烏克蘭核電廠受砲火波及，核災風險備受關切，若以過去一直以來盛傳的共軍「留島不留人」武統主張，若萬一發生戰爭，核電廠將是我國的隱憂。也有部分人士主張，若兩岸發生衝突，台海被封鎖，必須仰賴核電供電，莫忘過去只是電塔因颱風而倒塌，核電廠就要停機自保的實例。戰爭中電網若受到影響，縱有核電亦無法發電，根本不需大費周章影響國際商運，封鎖海峽。

面對台海局勢，與其寄望老舊核電廠延役，不如更積極發展再生能源、智慧電網與儲能設備，方能因應各種極端氣候與潛在的軍事危機。而且引進大量國際投資，會讓各國更關注台灣處境，或可形成第二座護國神山的效應。最後，除了能源安全與減碳工作之外，更應設法讓農村地區與原鄉部落一般家庭可透過綠能獲益，同時帶動我國的地方創生。

（作者為再生能源推動聯盟前副理事長）

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