社論》「獨立的台灣」蔚為主流

朱立倫不顧黨內擔憂選情之異議，這是經營自己還是經營黨？（資料照）

中國圍台軍演有口皆罵，國民黨卻大膽西進，基層一片訐譙，擔心拖累選情。朱立倫反稱：此舉會對國民黨不利，對年底選舉會有影響，但若北京再繼續軍演、甚至停掉ECFA，台灣會損失重大，因此希望不要中斷少數交流管道。時代力量抨擊國民黨當中共代理人，呼籲認清真正敵人，國民黨團反轟時力成為民進黨附隨組織，不再協助時力黨團簽署任何提案。不只國民黨，民眾黨也在湊熱鬧。柯文哲：現在雙方是沒有管道的，要有溝通管道才不會擦槍走火。黃珊珊，則以溝通取代對抗，為雙城論壇辯護。最尷尬的是，國民黨，民眾黨，竟跟統促黨「不要挑起戰爭 ，我們要和平」趣味相投！

選舉的策略攻防，必須站上制高點，才能在戰略上制敵。回顧二○一八震撼，眼看著，二○二○，小英號有翻覆之虞。盤算直攻大位的韓國瑜，當選市長即赴港澳會「中聯辦」、深圳會「國台辦」，政治意涵不言可喻。國共一家親，二○一九年初習近平拋出一國兩制台灣方案。而香港，席捲反送中風潮，北京指導港府強硬回應，半年後仍不得不撤回逃犯條例修正案。一國兩制台灣方案，一國兩制香港教訓，讓民進黨找到大選制高點，加上國際對中政策逆轉的大氣候，一年多前銳不可當的韓流，被韓國瑜自己證明退潮了。

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這段不久以前的歷史，殊堪國民黨、民眾黨借鏡。論文門，藍白撿到槍。老共圍台，老Ｋ訪中，綠營撿到飛彈。就總體選情而言，論文門對民進黨的殺傷力，低於主權、安全議題之重挫藍白，應無疑義。近年的民調顯示，不願被中華人民共和國統一、主張「獨立的台灣」、自認是台灣人的比例持續增加，其中透露的訊息之一是，越來越多人明知中國風險上升了，但台灣人民承擔風險的意願也增加了。更何況，立、台提升關係，即令受到專制中國「堅決回擊」，立陶宛「更相信民主國家之間都要互相扶持」。而此例，只是民主國家群起挺台抗中的例子之一，中國霸凌台灣讓國際普遍體認到：支持「獨立的台灣」（independent Taiwan）就是支持國際規則免受中國改變。

美國駐日本大使易曼紐日前直指：中國在經濟崛起的過程中，破壞規則、竊取他國智慧財產，並反覆對他國採取霸凌、壓迫等行為；在國民享受經濟紅利的同時，中國也不斷地破壞國際規則。他說：「只要騙過美國一次，就沒有下一次了。」這是美國在中國加入WTO後，所得到的教訓。美國總算覺悟了，但台灣有些人還冥頑不靈。國民黨被共產黨騙了，從中國逃來台灣，現在繼續被騙被統戰，想把台灣連結、鎖入中國。中國圍台軍演，國民黨還奔走敵營，本月第二梯美國國會訪問團來去自如，北京再度宣佈軍演，夏立言還在廈門「隔離候旨」。在此之前，中國機艦擾台如常，柯文哲卻有始有終舉辦雙城論壇，自以為有通天的本領可以統戰老共。繼續被騙的人，兩岸論述越來越像北京口吻，而他們卻習慣了被溫水煮青蛙。

朱立倫不顧黨內擔憂選情之異議，這是經營自己還是經營黨？赴美訪問高談親美，會見訪台日本眾議員又講友日，接著在國際抨擊北京軍演聲中，以行動向習近平示好。朱立倫這些套路，不免令人懷疑，是不是掛羊頭賣狗肉：打著國民黨的招牌，塑造自己美日中都可接受的形象？目標，當然是二○二四競逐大位。此所以，眼前的一一二六，小雞很急他不急。猶記二○一六的提名劇情，朱立倫想的，好像總是跟同志不一樣。

國民黨，民眾黨，可能都很不服氣，為什麼民進黨、小英不見得高明，卻可以過五關斬六將？生這種氣，不如生自己的氣，因為這種結果，是自己造成的。這是一個趨勢：台灣內部與國際社會，越來越支持「獨立的台灣」，認定中國是麻煩製造者，企圖改變現狀、設定新常態；台灣人更越來越討厭統一，絕不「融入」中華人民共和國。偏偏，國民黨，民眾黨，選擇了「投誠」中國的路線。而民進黨緊跟主流民意，對抗中國併吞、擁抱民主世界。目睹香港國安法、封城清零犧牲經濟民生、只有黨國喉舌准用推特、暗助普廷入侵烏克蘭等等，台灣的選民願將自己與子孫的未來，交給那些「忠誠的廢物」嗎？當然，民進黨也不要得意忘形，北京明知保台抗中是主流，卻逆勢支持藍白兩道，無非是看準民主遊戲規則下，只要民進黨執政失敗透頂，類似二○○八的機會就來了。

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