自由廣場》新常態與新國家

◎ 朱孟庠

美國眾議院議長裴洛西離開台灣後才短短十二天，十四日晚五名美國參眾議員搭乘美軍行政專機接力訪台，中國不爽再於台灣周邊海空域進行軍演。台海議題國際化與中國對台統戰新常態，循環升溫，進一步坐實一中一台互不隸屬的現實。

裴洛西曾評解放軍軍演：「不能讓中國建立對台施壓的新常態。」事實上中國軍演反推動民主國家結盟抗中，挺台公開化。中國惱怒，十六日再公布「台獨頑固分子」蕭美琴、柯建銘等名單七人，黔驢技窮清楚可見。戰狼外交，反讓台灣外交空間大為拓展，國際地位提升。

請繼續往下閱讀...

解放軍軍演後發布中國對台白皮書〈台灣問題與新時代中國統一事業〉，台灣人嗤之以鼻。習近平已公然放棄前幾任國家主席的主張，明確放棄一國兩制等政治協商的道路，統一後台灣不再擁有軍隊、外事權、中華民國的法統符號等。國民黨權貴看清楚沒？中華民國也被習近平消失了！

解放軍軍演第一天，國民黨就向陸委會提出要組團訪中；發布中國對台白皮書後，包括主席朱立倫的妻舅高思博等五人啟程往中國，配合滿足中國的統戰大外宣？讓國際看見分裂的台灣？

習放棄和平方案直接武統台灣，不但沒有國民黨蘇起所謂的「一中各表」，連「一國兩制」都沒有。香港是前例，習近平粗暴翻轉香港，顯露專制意志，就是連演都不演了。難怪近期中國駐外官員，在國際上毫不掩飾其囂張跋扈，頻以戰狼之姿壓迫台灣，駐法大使盧沙野更妄言：統一之後要「再教育」台灣人云云，擺明新疆勞動營將是統一後台灣人的下場？

習要將台灣人逼到死角，那麼台灣人人都會被逼成反共急先鋒。眼前曹興誠就站出來：「修憲，兩國論入憲」「台獨是非常了不起的，我們應該以台獨為榮。」曹老外省二代成為新時代台灣人典範。至於組團至中國接受「城下之盟」白皮詔書的國民黨，人民是嗤之以鼻，必以選票教訓、唾棄之。

中國想建立對台施壓的新常態？事實是反而拓展了台灣國際空間，進一步推動台灣議題國際化，台灣不再孤單；我們更當凝聚台灣意識，把握建立台灣新國家的里程碑。

（作者為李登輝民主基金會前副秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法