自由廣場》一位美國同事的主動問候

◎ 蔡玉茂

公司線上跨組會議裡，一位之前共事，在明尼蘇達土生土長的同事，發了訊息跟我打招呼！說很高興在這線上會議看到我，問我好不好？他知道我剛從台灣回來，主動問到，台灣情勢好像有些緊張？新聞有很多報導。

在過去三週數次的交談場合，台灣議題被主動提及的機率非常高，包括鄰居的年度聚會，教會的野餐，公司同事的閒聊。對比之前的經驗，有很大的差別。多年前有一次自我介紹來自台灣，馬上有人回應說他很喜歡Pai Thai，一種知名的泰式料理，我又被誤認為是泰國人了（因為台灣和泰國的英文發音有點接近）！又有一次自我介紹時，對方不知道台灣在那裡，只好從日本的南方，菲律賓的北方，中國的東方去定位台灣。這種不知道台灣的情況在美國中西部很普遍，如明尼蘇達州，因為台灣人很少。另一原因是美國教育著重歐洲，對亞洲提及不多。

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中國的軍事演習成功的提高了台灣的能見度，美國人更多的認識到台灣的處境。「台海若有戰事，美國的態度如何？」我沒有確切的答案，但中國做了好球給台灣，台灣人不用花時間去說明台灣的處境及困難，因為中國用行動證明了它蠻橫的真實性與危機的迫切性！所以我們可以把對話的重點放在美國支持台灣為何符合美國利益，把握這歷史性的時刻，努力爭取更多國際友人的支持，是台灣人的當務之急！

（作者為電腦工程師，美國明尼蘇達台灣線上圖書館（http://tolib.org）負責人）

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