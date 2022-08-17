自由廣場》金門八二三砲戰的今昔意義

◎ 胡敏越、胡敏珍

六十四年前的金門八月份，中共展開對金門砲擊四十六日，投下近乎五十萬發的砲彈，中共在福建廈門沿海部署六百多門大砲，環繞著金門跟列嶼等島鏈不停地砲轟。一甲子多過後，當台灣百姓幾乎忘記這場戰役，台北的酷暑難熬還夾雜一股窒息感。因為八月初共軍導彈飛越台灣海峽，也飛越中央山脈，中共的無人機出現在金門領空。

四年前筆者受邀國防部在紀念八二三炮戰之活動主題是「珍愛和平」，孰料這幾年台灣不斷地被推到戰火邊緣。

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回顧兩岸關係，必須放在國際關係的架構來看：一、目前中共確實未展現強烈佔領台灣意圖；二、八二三砲戰期間美國對台的軍援，確實給予中共嚇阻作用；三、今日台灣必須拉回至八二三砲戰的高昂士氣與精神。

回顧八二三砲戰期間，美國對我提供八吋榴砲之運補時，《中美共同防禦條約》效力並未涵蓋金門。然而現今台美間並沒有正式邦交下，美對台的軍援並不亞於當年。國軍必須展現出當年士氣，自助人助，不然，中共仍會拿下離島，台灣也將變成真正的孤島。

金門的地理位置讓它在中國歷史上的地位，一直扮演特殊角色。七十年前胡璉將軍已經看到，因此費心費力建設金門，讓金門一直保持自立自強、捨我其誰的精神。大膽島上的「三民主義統一中國」意義是否依然如故？胡璉將軍的遺囑要家人將其遺體火化並海葬，使其軍魂繼續保守台澎金馬和中華民國，金門在當今的角色依然重要，切不可輕言放棄。

以色列的國土只有台灣的三分之一，地理位置又緊鄰敵國，但以色列的國防教育讓每一個百姓均可為國而戰。

台灣雖有著海峽作為屏障，但如今中共的武力早已超越天然的地理屏障，台灣百姓不願面對中共戰火侵犯，卻又不想付出代價。以色列的君王大衛曾說：「我的力量從何而來，從那造天造地的耶和華而來。」只有自立自強，自助後然後人助，天才會幫助矣。

（作者胡敏越和胡敏珍分別是胡璉故居紀念館暨研究中心理事長、胡璉將軍和平公益促進會理事長）

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