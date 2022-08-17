自由廣場》善意的錯誤？ 談禁用一次性塑膠杯

◎ 周志展

台北市將從十二月起，實施禁用一次性塑膠杯，但不禁用紙杯政策，感覺很環保，但實際上真是如此？

一般手搖飲所使用的塑膠杯，為俗稱聚酯的聚對苯二甲酸乙二酯（PET）所製成，與寶特瓶相同，台灣的寶特瓶回收率高達九十五％，因此要回收PET可說是駕輕就熟。而和許多人認知不同的，飲料紙杯（以及紙餐盒等紙容器）並非單純紙製品，而是由紙與聚乙烯（PE）塑膠淋膜所構成的複合材質，這類複合材質往往造成回收的困擾：紙容器回收需要在水中破碎後透過密度分別篩出浮在水上的PE碎片與水中的紙漿，回收的成本比PET高。且分離的PE理論上雖可回收，但由於品質與成本考量，這些PE都直接進到焚化爐，能夠回收的只有其中的紙漿，加上紙漿在清洗過程中被雜質污染的程度高於疏水的PET。由於回收成本高、價格低，紙容器的回收率遠低於PET容器，前幾年的調查中發現大量的黑數，估計有七成紙容器直接進入焚化爐。

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反觀PET不僅回收率高，去化管道也十分暢通，近年運動服飾大廠積極採購使用回收PET所製作的紗線，更訂出未來數年內將百分之百採用回收PET計畫，回收PET供不應求，台灣的紡織產業在生產回收PET紗線上的競爭力位居國際前茅，與強大的回收商業模式相輔相成，在深耕循環經濟終於開花結果之際，為了「感覺」環保而捨棄高回收率，有成熟回收體系與去化管道的PET，變相獎勵使用低回收率的紙容器，難道是真環保？

紙杯的其他問題還包括，被誤為可生物分解，讓這類含塑的紙容器很有可能被更隨意棄置，在環境中釋放塑膠微粒，而這還未將紙容器需求增加造成的砍伐樹木與製造紙漿的能耗與環境問題，納入考量。

同樣的情形，也見於聚乳酸（PLA）的食品容器，號稱「可生物分解」的PLA，除了需要特定分解條件外，分解產生的甲烷還是強效溫室氣體，而最糟糕的是，由於密度與其他塑膠相近，在分選時無法用比重法排除，反而會破壞其他回收塑膠的品質。

減塑是一個重要的環境議題，但草率禁用塑膠杯並無法解決問題，甚至會製造更多問題。我們必須跳脫這種膝反射式的環保政策，才有可能落實環保，相較之下，禁用聚氯乙烯信用卡、限制複合材質容器使用，都會更有意義。

（作者為生技研究員、台北市民）

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