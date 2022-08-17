自由廣場》私校如何扛住少子化海嘯來襲

◎ 李政達

大學分發入學放榜，計有包括國立頂大在內的五十一所大學招不滿額，更有一百多個科系掛零，許多知名私校缺額率高達九成以上。今年從大學個人申請、四技二專甄審、四技二專聯合登記分發，到大學分發入學都有大量缺額，低估「少子化現象」的影響，乃是一大主因。

教師團體更呼籲，教育部應趁此機會改善台灣的高教體質。只是有多少任教於大專院校的教師家庭仰賴這份薪水維繫，豈是一句「該退場就退場」可一言以蔽之。

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自今年起直至一一八學年，少子化海嘯將一波波襲捲而至，私校教職員工無不「挫咧等」。專家學者也一再建議，要挺過這波浪潮必須建立自己的特色，事實上以筆者所任職的私立科大為例，學生數在全國大專院校中排行前十名內，各項評比亦都名列前茅，但危機意識的驅策下，全體教職員工仍備感壓力。

對私校而言一所學校能否永續經營，新生的報到率乃是關鍵，然而家長與學生對學校應具備條件的要求迥異，我們總希望能做到盡如人意。因此在大多數學校撙節開支的此時，吾校卻反向操作，針對學生的運動、休閒、社團等各項硬體設施編列經費預算，期使學生在課餘閒暇時有正當的活動。誠如校長所言讓學生走向運動場館，總比整日沉迷線上遊戲加深近視度數來得有益。

筆者經常看到同校師長上傳FB與學生的互動，如申請到各項產官學界計畫或產學合作案的老師，將回饋金用於企業參訪、辦理學術研討、證照講習…等活動，藉此訓練學生的辦事能力，並厚植學生的基本素養。也曾看到學有專精的師長，親自帶領學生到業界實習，增強學生的實作經驗，一旦畢業即可投入生產，成為企業吸收的人才。

筆者雖為體育教師但卻擔任英語系導師多年，有別於系上師長的專業教學，筆者也一再思忖，後疫情時代教學方法、產業結構、交易模式……都有了徹底的改變，該經由何種方式的啟發，引導學生結合專業素養激發創意巧思，走出屬於人文科系學生獨特的道路。

少子化衝擊勢不可擋，大學教師於教學、研究、服務三個面向無法一一兼顧的情況下，以身作則引領學生獨立自主的人格發展習得一技之長，讓家長能放心託付，乃身為一名盡責導師努力追求的目標。

為了讓學校能永續經營，個人殫精竭慮善盡職責，無非是希望能保住飯碗，將衝擊減至最低。

（作者在科技大學擔任體育講師）

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