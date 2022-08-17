自由廣場》洪孟楷吃了一中政策的誠實豆沙包

◎ 林志翰

台灣人遭騙到柬埔寨人口販運引發輿論關切，國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷以國會外交的名義，前往柬埔寨了解，嘗試建立溝通管道。但是，洪孟楷吃了誠實豆沙包，表示即便當地台商熱情、努力提供協助，但受限柬埔寨政府實施「一中政策」，我國無法設立代表處，只能由胡志明市代表處支援。

憲法第十條規定人民有居住及遷徙之自由，旨在保障人民有自由設定住居所、遷徙、旅行，包括出境或入境之權利。當柯文哲故意顛倒是非，說著如果人人都能安居樂業，誰想冒險遠走他鄉時；嘲諷政府只能要求警察在機場舉牌阻止民眾飛柬埔寨時；筆者想問柯文哲，當你冠冕堂皇地說遇到問題要做根本原因分析（RCA），將所有問題一條條列出來，針對每個問題寫出解決方案，而碰到「就算沒有外館，起碼也要有代表處時」，此時具體的對策到底是甚麼？

請繼續往下閱讀...

類似洪孟楷坦言救援受阻的問題，根源出在「一中政策」時，柯文哲卻說他處理兩岸事務的態度是「務實」，試問柯Ｐ可以耍耍嘴皮子就讓中國放棄「一中政策」，讓台、柬政府齊力抓拿詐騙犯嗎？

愛說空話的柯文哲說，兩岸一定要對話，要用對等、和平的方式解決爭端，柯文哲可以示範如何用對等的對話，要求中國停止軍演，展現實質成效嗎？中國處理台灣問題就是要你跪下去，只能接受「一中」政策，「各表」連門都沒有，筆者衷心期盼柯Ｐ趕快做出科學的RCA、SOP，而不是抓抓頭呼攏幾句，然後笑著別人都很差勁，一副又要來比智商的幼稚模樣。

（作者是國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法