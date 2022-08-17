自由廣場》（林保華專欄）歡迎雷根號官兵來高雄度假

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，雖然習近平在電話中對美國總統拜登表示他不會與美國打仗，然而卻又對台灣進行變相封鎖的軍事演習。中共一向是言行不一的騙徒，所以裴洛西的座機還是繞道而行，以策安全，美國也派航母雷根號打擊群在菲律賓海枕戈待旦，保護台灣安全。

如今，雖然大規模軍演告一段落，卻還持續不斷，要將這次軍演中的變相封鎖、跨越中線以及對日本專屬經濟海域發射導彈成為新常態，所以美國也表示美國艦機在台海周圍的繞行也是新常態。台灣人民無懼中共的文攻武嚇，也會為維護國家主權而奮戰，然而也很感謝國際的支援，尤其美國對台軍售，甚至以武力協助台灣防止中國的入侵。由於中國的軍力還差美國一截，使習近平擔心不小心擦槍走火而玩火自焚，才被迫向拜登表示不會對美國開戰，以避免美軍誤判。

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也因為韓戰以來，美軍都是協防台灣的重要力量，在當今習近平加緊吞併台灣軍事動作越來越頻繁的時候，台灣民眾也更感激美軍的協助，這個感激不應該只是停留在高層的往還，台灣民眾也應該參與，尤其表達對美軍的感激。因此我建議，由台灣的公民團體出面，由政府協助邀請這次護台有功的雷根號官兵來高雄度假，軍民開展聯歡活動，提升兩國軍民情誼，當然也可邀請國軍弟兄一起參加。

雷根號因雷根總統而命名，在美台斷交後，雷根總統派官員在台灣宣讀六項保證，明天（八月十八日）正是六項保證公開宣佈的四十週年。這個保證及台灣關係法，保證了台灣的國家安全。因此以雷根號作為首個邀請對象，名副其實、名正言順，以後再繼續邀請其他美軍。

之所以選擇高雄，是因為高雄是深水港，越戰期間也有美軍來高雄度假的先例，不違背台美兩國政府「維持現狀」的政策。美軍官兵不但可以來高雄享受台灣美食，還可以到衛武營欣賞由台灣人演出的西方歌劇與音樂，使之有賓至如歸之感。

當然，目前還有防疫政策的問題，然而雷根號已經出海超過3+4天，已經變相隔離許多日子，上岸時進行篩檢進一步確保安全即可。而且台灣的防疫政策也在陸續鬆綁中。

台灣早有美軍進駐，只是人數不多而且低調，因此美軍來度假不應是禁忌，九七前後也都有美軍到香港度假。如果這個活動成功，將來還可以擴大到其他友軍，例如參加環太平洋軍演的其他國家軍艦，在演習結束後也歡迎來台灣度假，港口也不限高雄。台灣的國際知名度將蒸蒸日上。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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