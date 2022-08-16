自由廣場》拒絕「被數位化」的權利

◎ 林煜騰、楊劭楷

憲法法庭十二日公布一一一年憲判字第十三號判決（以下簡稱本判決），涉及個資法規定、健保資料庫對個資之利用等議題，也是對數位時代如何保障人民隱私權、資訊自主權之重要憲法裁判。

大法官首先認定，個資法第六條第一項但書第四款規定符合法律明確性原則及比例原則，即允許公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生或犯罪預防之目的，為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者，依其揭露方式無從識別特定之當事人後，可以對病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科等個人資料之蒐集、處理或利用。至於另一個言詞辯論時的爭議條文，個資法第十六條但書第五款部分，則因非確定終局判決作成裁判之核心基礎，而不受理。

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不過，本判決卻也針對我國發展數位政策所牽涉到的隱私議題，提出積極指引。首先，大法官認為個資法與其他相關法律，皆欠缺個人資料保護之獨立監督機制，有違憲之虞。其次，就健保資料儲存、處理、傳輸及相關組織上及程序防護機制，大法官認定現有全民健康保險法及相關法律皆無明確規定，違反法律保留原則。最終，大法官認定提供公務機關或學術研究機構於原始蒐集目的外利用之健保資料，欠缺當事人之退出權，違反憲法保障之資訊隱私權。

上開原則，可說是替政府積極推動的eID數位身分證制度(eID)、跨機關資料傳輸專屬通道（T-Road）等數位政策，確立對人民資訊自主權保障之基本要求。在eID暫緩發行前，內政部一再聲稱個資法就足以保護人民隱私，毋庸制定專法，但從本判決可知，大法官要求政府在建置資料庫時，如涉及到資料儲存、處理、傳輸等行為，應有專法提供相關組織上及程序防護機制，否則將違反法律保留原則。故內政部未來發行eID時，需要以專法為之，已成憲法上的義務。

此外，基於對於人民資訊自主權的保障，人民應有在被強制加入資料庫後，選擇退出之權利。此意味著人民可以選擇自己個人資料的使用方式和形式。舉輕以明重，當人民是否將自己的資料加入單一資料庫都有選擇權，在面對影響層面更為全面的數位身份認證制度，更應有自主選擇是否要被「數位化」權利。自行評估數位化後所生的個資外洩或是隱私侵害（如：可被追蹤的數位足跡）的風險，自由選擇要紙本身分證或是數位身分證，方能符合本件憲法判決之意旨。

儘管本判決最終認定，個資法第六條第一項但書第四款沒有違憲，但已明確對政府提出資訊隱私保障的具體要求。未來政府在推動數位政策時，不能再輕忽對人們資訊自主的保障。在制定eID專法時，更因遵守本判決對資訊自主權保障的要求。

（作者林煜騰律師是民間司改會執行委員、楊劭楷為執業律師）

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