自由廣場》啟動原鄉防詐騙 原民社工動起來

◎ 馬志政

最近讓人震驚的就是國人陸續遭到不肖人士招募至柬埔寨從事詐騙工作，而且人身自由遭到限制及暴力對待，而犯罪分子的髒手也伸進原住民部落裡，已有許多族人遭到詐騙，讓原鄉地區感到害怕與憤怒！我想，此次跨國詐騙事件雖然我們與柬埔寨無邦交，但相信在社會輿論及人民憤怒聲之下，政府也開始重視並進行跨部會的處置與應變。

本人是原住民身分，也在原鄉部落從事社會工作多年。過去幾年中，都曾聽聞部落族人遭到騙取土地進行投資借貸、騙取購買保健食品，或假冒電信公司通知欠繳電話費、假冒機構（公務員）詐騙申請醫療補助等等的詐騙行為，所以，這次事件中我得知有族人遭到誘騙，更感到遺憾與憤怒！

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其實我們原住民社工夥伴長期投入部落照顧及關懷工作，而在族人自身的相關權益上，都透過宣導及講座等多元化活動來傳達各項政策，包含防詐騙的相關資訊及法律常識。為了提升族人防詐騙資源及知識的運用，社工人員均運用原住民母語來傳達給族人，而對疑遭詐騙的長者給予介入及協助，就是要避免憾事發生。

我們部落身處於偏鄉地區，對相關詐騙資訊及資源上，確實與都會區有很大落差，但這也是原住民社工可以展現出貼近在地性的優勢，尤其這段時間更積極走訪各部落強力且密集的防詐騙宣導，並運用法扶單位提供法律協助。因此，我們除了看見政府各部會積極動起來，保護人民權益與安全之外，在原鄉地區，社工深耕原鄉提供全面性關懷服務及權益照顧，不讓犯罪分子進入原鄉部落傷害族人。

（作者是社工人員）

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