自由廣場》協助培養一技之長 才是釜底抽薪之道

◎ 魏思源

最近讓人震驚的就是，國人陸續遭到不肖人士招募至柬埔寨從事詐騙工作，而且人身自由遭到限制及暴力對待。犯罪分子的髒手更伸進原住民部落裡，已有許多族人遭到詐騙，讓原鄉地區感到害怕與憤怒！我想，雖然台灣與柬埔寨無邦交，但相信在社會輿論及人民憤怒聲音之下，政府也開始重視並進行跨部會的應變與處置。

然而，看似明顯的陷阱，為什麼卻還是有這麼多台灣人前仆後繼，前往柬埔寨？

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不可否認，其中的確有些人投機想賺快錢，才受海外高薪工作吸引，也有一些人可能是背著負債喘不過氣、對經濟安全特別焦慮的人們，因而被有心人士鎖定，但更有一些人是在原來的就業市場裡漸漸邊緣化的，或者沒有任何專長，而這背後的結構性問題，卻沒有人在乎。

為防止民眾遭誘騙出國，警政署雖已將此類案件列為重大刑案，從國內人口販運集團肅清偵辦，源頭打擊。然而，從根本性問題的就業層面上來看，政府更應該關注並且輔導、提供失、待業及轉職民眾，或面臨低薪者，培養新技能、學習一技之長，抑或是輔導其考取工作所需之結業證書及證照提升就業能力，才是釜底抽薪之道。

否則弱勢勞工仍需靠打零工維生，過著工作條件不好、收入不穩、沒有勞動保障的生活。可想而知的是，如果不具備維持生存的一技之長，將來若再有類似柬國詐騙案，恐怕也只是預料中事。

（作者從事資訊業）

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