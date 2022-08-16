自由廣場》﹙鏗鏘集﹚紅朝不可能萬歲

◎ 王景弘

中國編造歷史，以「自古以來」論和「餃子館」論，胡扯台灣「屬於中國」，血緣虛情與軍演武嚇雙管齊下；曾喊反攻大陸的變色龍幫腔，預言中國五年內要「武統」台灣，他們表態向血緣投降。

紅統中「東昇西降」宣傳之毒已深，相信民族主義狂焰，將迫習近平不計後果下手武統，只有他們降中反美可以維持「和平」。他們從盲目喊反攻大陸，變成盲目相信紅朝「武統」台灣。

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紅統的信心卻基於錯誤假定：中華人民共和國可以「萬歲」富強，國泰民安；其他國家只會腐化衰落。中國紅朝將主宰世界，對付台灣猶如「關門打狗」，無需代價。這兩個假定都很荒謬。

「中國」歷史分朝代，連「異族」入主「中原」也列為「中國史」，朝代更迭，短命者居多，「大唐盛世」長壽，也不過二八七歲；明朝二七六歲和被漢族革命推翻的大清帝國二六七歲已算長壽，蒙古的元朝只存活九十七年。

中國歷史朝代年表，「中華民國」這個朝代列為卅八年﹙一九一一～一九四九﹚；之後的「朝代」是「中華人民共和國一九四九年十月一日成立」，有「起」尚無「迄」，但至今年已有七十三歲，在中國朝代雖不算「老」，但依共產體制的「天年」記錄，卻已到殭屍之年。

中共變種改革，靠詐騙掠奪而虛胖，但老年心肺功能病變：治安靠「維穩」，經濟泡沫難收拾。儘管共黨控制嚴密，但脆弱帝國已出現兩個破口：人民為生計敢於抗爭；義和團思想蔓延可以打著紅旗反紅旗：愛國無罪。

戰爭事關國勢盛衰，美國被越戰、伊拉克及阿富汗戰爭拖衰，蘇聯被阿富汗拖垮，現在俄羅斯入侵烏克蘭，軍事外交雙挫。習近平要學普廷玩火，台灣四周海域將成紅朝墳場。戰爭不可能是白吃的午餐。

（作者是資深新聞工作者）

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