自由廣場》八一七公報、六項保證40周年憶舒茲

◎ 高碩泰

美國眾院議長裴洛西訪台，北京先是放話恫嚇，接著軍演施壓，舉世側目，紛紛譴責，而現階段拜登政府如何因應微妙的三方關係，值此一九八二年美中「八一七公報」及華府「對台六項保證」四十周年之際，當年一段往事，似不無參照或借鑒之處。

回顧當年開春不久，即傳出華府為回應北京要求，國務卿海格(Alexander Haig)與中方醞釀繼一九七二年「上海公報」、一九七九年「建交公報」後，簽署第三份公報，以結束美方對台軍售的期限與數量，但雷根政府內部意見分歧，台北也高度警覺。

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當時筆者是新進外交人員，臨時接到指示在五月底的一個週末接待美國貝泰(Bechtel)工程集團董事長舒茲(George Shultz)。舒氏在尼克森政府曾分別擔任勞工部長、財政部長，大名鼎鼎，但因訪台僅是民間身分，外交部依例安排一輛日系中型禮車。舒氏未有隨員，手提公文皮箱步出桃園機場時，看到我方派車，婉轉向筆者表示希望坐在司機旁邊的位子，以便飽覽窗外的景觀和台北市容。

其實舒茲身高超過六呎，體重至少一百公斤，手長腳長，坐在前座才能調整座椅到底，讓雙腿勉強可以伸展，他一路還回頭道歉提出這項不情之請，謙謙君子涵養，令人印象深刻。

第二天外交部改派一輛大型美系轎車，續由筆者接應舒氏分別晉見蔣經國總統，與行政院長孫運璿共進早餐，會晤國安外交經貿高層，傍晚就搭機離台，臨行還頻頻感謝筆者犧牲週末全程陪同。三個禮拜後，雷根宣布舒茲接替海格出任國務卿，再不久美中公布「八一七公報」，對仍在谷底的台美關係不免又是一記重擊，但我方事先就美方的對台承諾已不無掌握。

根據美方最近主動解密的白宮檔案，「八一七公報」的一個月前，美方高層已指示AIT台北辦事處處長李潔明(James Lilley)向我方明白轉達，華府就該項尚在談判中的公報，將確實維護台灣的安全利益。八月十七日當天，舒氏又遵照雷根手諭，親自訓示李潔明向台北高層逐條重申「六項保證」，政策方針於焉定調至今！

「六項保證」的內容與過程，顯示舒茲細緻的決策角色與美方的圓妥運作，他不到二十四小時的週末訪台之行，當具不可言喻的關鍵意義。外界殊難想像，「六項保證」的兩個多月前，舒氏還在台北街頭委屈蝸蜷在小小黑頭車的前座呢！

二○二一年二月舒茲以百歲高齡去世，典型在夙昔，引人追憶！

（作者為2016-2020年駐美代表）

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