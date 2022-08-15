自由廣場》蔣萬安之公車髮夾彎

◎ 陳昶日

一個月前，雙北公車業者提報運價調整案消息曝光，中國國民黨台北市長參選人蔣萬安在臉書貼文回應：國際油價起起伏伏，目前並非歷史最高點，而且公車票價反映政府推動綠色大眾運輸的態度跟決心，也是對弱勢市民行動自由的保障，不只是成本邏輯思維。蔣萬安強調：公車以不漲價為優先。

之後，蔣萬安上週五前往公車業者場站參觀，聽完抱怨訴苦後，態度一百八十度轉彎：一定調整公車運價成本。難得市長參選人表態支持漲價，並非失言，也不是裝老實說出真心話，純粹是蔣萬安見風使舵，顯露「見人講人話，見鬼講鬼話」政客本色。

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同一場合，蔣萬安拋出雙北共同成立「雙北公共運輸委員會」主張，馬上被新北市長侯友宜打槍，強調本來就有生活圈共同治理溝通平台。兩年多前，柯文哲市政府片面決定取消台北捷運電子票證八折優惠，覺得不受尊重的新北市政府曾經表達反對立場。而針對捷運環狀線經營主導權，雙北市政府互不相讓，柯文哲捨不得放手既得利益，主張同一主管機關具經營效率，但環狀線全線都在新北境內，不甘受制於人的侯友宜，一定要收回自己的地盤。

再以公車運價調漲案為例，柯文哲以台北市路邊停車收費財源充裕，補貼支應凍漲沒有問題，但趁機譏諷新北市應該會「吃不消」，又吃侯友宜豆腐。

凡此種種積怨，一再加深雙北心結，多一個溝通平台不過是疊床架屋，再製造一個口水戰場合，跨直轄市首都圈治理剪不斷理還亂。

至於蔣萬安另外提出多元票證與公車上網預約等政見牛肉，無論是QR Code行動支付搭車、公車動態顯示APP或全預約制跨區跳蛙公車，都已經實施一段時間，再次暴露出入有專車接送的蔣萬安，連搭乘一次捷運也要大肆宣傳，與一般庶民現實生活距離遙遠，背後更欠缺專業幕僚團隊，被形容成選舉「躺平族」，其來有自。

（作者任職客運業，台北市民）

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