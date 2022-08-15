自由廣場》「本店講英文」···

回應「雙語路上」

◎ 林彥佑

拜讀李秋欣老師投書「雙語路上 一名英文老師的分享與感謝」，深有所感；筆者也認為，強化現有的「英語環境 」應是當務之急。筆者並非英語專科教師，但因長期接觸外國朋友，也因此設想了幾種可行的做法，與先進們分享。

首先，可以鼓勵民間創業，開設「英語餐廳、咖啡館」。到店內用餐可以有機會說英語、看懂菜單並試著用英語點餐。雖然不一定是最道地的英語，但至少不會羞於開口。這樣的用餐群眾，其實類似讀書會，讓參與者都能大膽交流，增進口語能力。

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其次，廣開簡單的實用英語課程之外，政府也可鼓勵、輔導民間商家英語化，予以認證，營造英語情境，讓外籍朋友到台灣的各個角落，都能「有愛、無礙」地愛台灣，順利溝通。

第三，筆者認為可以在現有的圖書館增置「英語學習角」，甚至經費允許，也可以有外籍人士駐點說書、互動、服務，讓進入圖書館的民眾，耳濡目染地感受到英語情境。目前有些圖書館設置 「真人圖書館」，或許融入英美人士是可行的。

最後，回歸教學現場，學校可以推動「英語日」，鼓勵師生在某天盡量說英語，必要時或可考慮落實「校園英檢」，做為各式的學習參考。

（作者為國小教師，高雄市民）

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