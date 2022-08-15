自由廣場》台海危機後談微電網

◎ 盧展南

中國近日於台灣四周多處海域、空域進行軍演，幾乎包圍了整個台灣，許多人憂慮若封鎖時間過長，天然氣、能源運輸被阻斷，影響供電。

俄烏戰爭的最初幾分鐘內，俄羅斯砲火主要攻擊烏克蘭軍事和能源設施。這表明能源系統的正常運轉對確保國家的生存能力非常重要。烏克蘭人從官方網站和官方社交網路獲取有關戰況的信息，資訊不僅來自烏克蘭國防部和國家緊急服務部，還來自能源部。因此，烏克蘭既有軍事行動，也有能源戰，這對於保護烏克蘭人民非常重要。

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台灣孤島電網的電源與負載密度高，發、輸、變電設備集中，故障電流屢創紀錄，稍有閃失即容易造成大事故。將345kV、161kV系統匯流排分群，有助降低單一事故擴散影響之範圍，處理故障電流過大問題，但卻也降低供電可靠度及穩定度，又造成線路電力潮流輸送不均勻，容易超載，無法就近融通支援供電。加上諸多因素造成電網建設困難，電網韌性或有不足，除加強主要發電廠、變電所及燃料供應系統的防衛外，須尋求運轉韌性的強化。強韌的電網運轉有助通訊系統功能的持續，降低停電時間，讓民眾先有準備。

供電已成為國安問題，宜從識別關鍵功能、系統和資源以及可能影響它們的危害和威脅開始，評估電力系統與其他關鍵基礎設施（例如資訊系統、燃料供應鏈）的相互依賴性。

政府大力推展的再生能源及儲能系統，是提供關鍵基礎設施緊急電源的良好選擇。擁有儲能系統之高占比太陽光電智慧型多重微電網，能將先進的微電網和配電網架構兼容，平時提升電網資源的使用率，於事故發展期間，可安全地集結區域自主電源，協助維持供電。

為參與台電電力交易平台之輔助服務市場，目前廠商申設併網之儲能系統容量很高，可能超過近期正常運轉需求。面對日益增多增強的天災及戰爭威脅，建議新設之大型儲能及太陽能案場的換流器，宜考慮裝設孤島電網形成(Grid Forming)功能，提供全黑啟動輔助服務，以利區域電網緊急供電。

台電及各縣市政府在能源局的補助下，已建置許多防災型及展示性質的微電網，建議能加以整合運用，利用微電網運轉技術，擬定從配電端到輸電端之多路徑復電策略，不論在平時或戰時，都可減少停電造成的損害。

（作者為中山大學電機系教授）

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