◎ 沈建德

因柏林近郊的波茨坦是波茨坦宣言發佈地，且二○○二年江澤民、二○○九習近平、二○一三王毅都去那裏宣傳波茨坦宣言第八條規定實施開羅宣言，日本竊取的台灣、滿洲交中國。聽久了，德國誤以為真，因此謝志偉建議德國聯邦議院議長巴斯效法裴洛西訪台，被以主權問題拒絕。

國際的錯誤認知如此，德國僅是一例，中國表示有一百多國支持，日前發表新的「統一白皮書」也明白表示以開羅宣言為攻打台灣法律根據，這是嚴重的警訓。謝志偉應請德國上https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1955/feb/01/formosa-situation 看看第四十八項，聽起草人邱吉爾怎麼說，改正錯誤認知。

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關於這個宣言，當時中國檔案自己記載，英國堅持台灣、滿洲由日本放棄，而非由中國併吞。對美國，蔣介石則以旅順、大連、台灣由美中海空軍共用，中國得所有權，美得使用權為條件，瓜分台灣、滿洲，但未被接受，記於一九四五年六月十三日蔣日記。在開羅，羅斯福主張台灣、滿洲自治(self-government)。可見三巨頭無一人認為開羅宣言將台灣、滿洲交給中國，「新聞公報」也沒寫那是共同目的。德國及一百多國上了中國的當。

至於波茨坦宣言，因如上述，蔣知開羅宣言並未把台灣交中國，其第八條雖規定實施開羅宣言，也拿不到台灣，故一九四五年七月二十六日宣言發佈前，電文交給蔣介石確認，他非但沒有興奮之情，反而滿腹牢騷。電文內杜魯門限蔣二十四小時內答覆，若開羅宣言有把台灣交中國，蔣會很快答覆，不必限二十四小時，兩者都反映了真相。蔣日記說：「今晨八時三刻，赫爾利大使與吳國楨次長來見，出示杜魯門總統來電（波茨坦宣言全文）譯文後，國楨告余杜電本有限二十四小時內作覆，否則英美單獨發表對日警告，余將譯文詳閱後，對赫氏直告以…英美今後對此等重要問題之協商，必須予我以從容考慮之時間方可，…而且來電第一條只說美國總統與英國首相而未及中國主席，更為不滿，…赫爾利允遵照辦，就此可知美國國務院對華蔑視之態度及其成見之深矣…。上午記事後，心神悒鬱無已，去年之七月以連日受美國之侮辱不知何日始能滌淨也。」

說謊成性的中國以開羅謊言犯台，為了台灣人的安全，民進黨拆不拆穿？（作者為前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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