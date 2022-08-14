自由廣場》普廷帶頭 中國跟進 國際秩序蕩然

◎ 宋亞伯

近幾年國際局勢的焦點，無可否認，由於中國勢力崛起，尤其在南海的擴張行為，激起以美國為首的西方警醒，滿以為未來頭號破壞世界和平破壞國際秩序者，非中國莫屬。

沒想到，俄羅斯的普廷卻插隊演出，不但於二○一四年吞併烏克蘭克里米亞半島後猶嫌不足，更於去年底今年初在俄烏邊界集結大軍，先是謊稱演習，隨即在今年二月二十四日揮軍全面攻入烏克蘭；更叫人驚駭的是，為了防止西方國家軍事干預，普廷還提升核武戰備，不惜用核戰要脅，以堂堂聯合國安理會常任理事國之尊，帶頭進行核訛詐！

請繼續往下閱讀...

普廷此舉，已經將二次大戰以來好不容易建立起的國際秩序破壞殆盡，給全世界立下了極為惡劣的榜樣，而率先跟進此一惡表的，就是中國。

事實上，在俄羅斯入侵烏克蘭之前的這幾年，中國就已經越來越頻繁地對台灣施加軍事壓力，引發國際社會對中國隨時可能進犯台灣的擔憂，沒想到情勢發展竟然是俄羅斯搶先一步攻打烏克蘭，習近平看在眼裡，焉知沒有被老大哥比了下去的失落感。

就在此時，恰好碰上美國眾院議長裴洛西訪台，這件本非多麼重要的事，中國卻「撿到槍」小題大作，不但事先再三發出明知不可能有效的恐嚇警告，事後更以此作為藉口，環繞台灣進行輪番軍演，把封鎖台灣的劇本提升至行動層面，是繼俄羅斯入侵烏克蘭之後，再一度以聯合國安理會常任理事國之尊，挑戰破壞國際秩序。俄、中一先一後，扮演二戰以後國際秩序的摧毀者角色。

如今大局，一方面，以美國為首的西方國家，極力想維持二戰以後所建立起來的國際秩序，維護自由民主法治人權等普世價值和標準；另方面，以俄、中為首的獨裁專制國家，則仍懷抱二戰前的古老思維，滿腦袋以軍事武力掠奪領土擴充版圖為職志。

兩方面勢將不斷衝撞，往後會怎麼發展，尚難預料，但有一點幾乎可以肯定，那就是，讓大多數人得享太平繁榮的二戰後國際秩序，恐怕從此一去不返。

對台灣而言，夾處在這兩股勢力跟浪潮之間，毫無疑問，堅定地站在自由民主一邊，維持現狀，乃上上之策。而目前看來，蔡英文政府對此一世局時局的穩健反應，堪稱可圈可點。

（作者為美國台僑，資深媒體工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法