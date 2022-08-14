自由廣場》台大學倫會的四個重大缺失

◎ 陳凱文

日前，台大社科院學倫會火速做出撤銷林智堅碩士文憑的決議，因資訊不夠透明，以及權力的不對等問題，使得此一決議難昭公信。身為教育現場的一員，願以自身的經驗以及教育的良知，點出此次台大學倫會所犯的四大缺失：

一、學倫會只做論文相似度的「形式比對」審查，而無「實質內容」審查，匪夷所思。論文相似度的比對，只能當作論文呈現方式的一個參考。筆者就曾口試過數名在職專班的研究生，其論文相似度的比對結果都在三％以下，但以專業知識來判斷，卻可看出幾乎全是抄襲。因此，論文的真正價值，應該是在於評斷其是否具有原創性及貢獻度，而非相似的比例多寡，否則就本末倒置了！

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二、不符比例原則的處分。若只因林智堅及余正煌的論文有四十％左右的相似度，就做出撤銷文憑的判決，恐創歷史先例！以目前各大專院校採用的論文比對系統Turnitin的相似度含義，這樣的結果，不意味著一定有抄襲存在，而需進一步檢視！老實說，論文寫作只佔碩士班學分的六分之一左右，若只因論文相似度達四十％而撤銷文憑，沒有相對的補救措施，實非教育的本質！

三、研究生的論文，是否抄襲，最清楚的還是指導教授跟學位的口試委員，因為他們都是這方面的專家。因此，學倫會的召開，一定要充分的參考、諮詢這些人的專業意見，甚至將他們納為學倫會的基本成員，這樣審查的結果才會客觀。然而，這次社科院學倫會的組成成員迄未公布，如非此研究領域的公正專家、學者，其決議有何公信力可言？

四、抄襲風波的相關當事人，林智堅及余正煌，在台大的求學時期，有超過三分之二以上的時間重疊，且都同時受過陳明通教授的指導，因此，論文的呈現方式及內容，會有部分相似，是可以理解的，因為這是學術界的日常而非偶然。而且，因求學時間重疊，誰抄誰的問題，恐怕也只有當事人及指導教授才能知曉。

（作者現職科大副教授）

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