自由廣場》大法官出作業 唐鳳得答題

◎ 劉汗曦

憲法法庭週五針對衛生福利部健保資料庫使用所做成的違憲判決,是即將成立的數位發展部唐鳳部長艱難的功課。

健保資料庫一案涉及的核心爭議,說到底就是數位時代健康大數據要怎樣二次利用的問題。在當代,數據成為新的石油(data is the new oil),資料科學成為顯學。我們有的這個包含二千三百萬人口、二十年累積的巨量健康資訊資料庫,蘊含著無限可能,若是坐擁金山卻放著不用,似非明智。然而隱私侵害的爭議以及對於個人權利的影響,更是在這次憲法訴訟與判決中展露無遺。

本件判決中大法官明確指出,個資保護之獨立監督機制為重要之關鍵制度。這個獨立監督機制之目的,在確保個資蒐集單位(健保署)不會也不需要球員兼裁判地,自己決定自己的動作是否得分或違規(自己決定自己在使用健保資料上是否適法)。

一直以來,個資在我國欠缺一個有力的主管機關,這也是個資法施行迄今超過十餘年,但各種個資濫用、外洩、詐騙持續不斷、法令成效不彰的主因。在當前各個領域均在進行數位轉型世代,個資的蒐集、處理、利用基本上都是數位型態的當下,數位發展部確實是最適合來推動個資監管架構的部會。

其實,大法官多數意見已經「很好心地」在判決結尾,用一個註解提及歐盟一般資料保護規則(General Data Protection Regulation,GDPR),對於設置獨立監管機關的要求。而實務上,歐洲各國也多設置國家層級的個資監管保護機關,這部分其實已有許多規範與案例,需要的只是推動上的決心與力量而已。

展望未來,數位科技已是人類生活與經濟發展關鍵的一環,健保資料庫案涉及的大量健康數據要如何治理,實有賴數位發展部主導、會同衛生福利部來仔細、全盤性的思考,這份大法官們費盡心血與智慧所出的作業該如何答覆。畢竟這些寶貴的資料,能否成為吾民的國家寶藏、還是持有機關的燙手山芋、侵害民眾權益的始作俑者,就在主政者的一念之間了!

(作者為國科會二○三○年跨世代台灣社會發展政策研究研究員,陽明交通大學公衛博士候選人)

