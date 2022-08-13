自由廣場》大法官出作業 唐鳳得答題

◎ 劉汗曦

憲法法庭週五針對衛生福利部健保資料庫使用所做成的違憲判決，是即將成立的數位發展部唐鳳部長艱難的功課。

健保資料庫一案涉及的核心爭議，說到底就是數位時代健康大數據要怎樣二次利用的問題。在當代，數據成為新的石油（data is the new oil），資料科學成為顯學。我們有的這個包含二千三百萬人口、二十年累積的巨量健康資訊資料庫，蘊含著無限可能，若是坐擁金山卻放著不用，似非明智。然而隱私侵害的爭議以及對於個人權利的影響，更是在這次憲法訴訟與判決中展露無遺。

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本件判決中大法官明確指出，個資保護之獨立監督機制為重要之關鍵制度。這個獨立監督機制之目的，在確保個資蒐集單位（健保署）不會也不需要球員兼裁判地，自己決定自己的動作是否得分或違規（自己決定自己在使用健保資料上是否適法）。

一直以來，個資在我國欠缺一個有力的主管機關，這也是個資法施行迄今超過十餘年，但各種個資濫用、外洩、詐騙持續不斷、法令成效不彰的主因。在當前各個領域均在進行數位轉型世代，個資的蒐集、處理、利用基本上都是數位型態的當下，數位發展部確實是最適合來推動個資監管架構的部會。

其實，大法官多數意見已經「很好心地」在判決結尾，用一個註解提及歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation,GDPR），對於設置獨立監管機關的要求。而實務上，歐洲各國也多設置國家層級的個資監管保護機關，這部分其實已有許多規範與案例，需要的只是推動上的決心與力量而已。

展望未來，數位科技已是人類生活與經濟發展關鍵的一環，健保資料庫案涉及的大量健康數據要如何治理，實有賴數位發展部主導、會同衛生福利部來仔細、全盤性的思考，這份大法官們費盡心血與智慧所出的作業該如何答覆。畢竟這些寶貴的資料，能否成為吾民的國家寶藏、還是持有機關的燙手山芋、侵害民眾權益的始作俑者，就在主政者的一念之間了！

（作者為國科會二○三○年跨世代台灣社會發展政策研究研究員，陽明交通大學公衛博士候選人）

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