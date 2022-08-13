自由廣場》一個老兵的感嘆與氣憤

◎ 張崇廉

九六年台海危機時，我掛少校，有一天，上尉學弟來找我，說：「學長，我奉命去外島，遺書寫好了，長官說，砲打完後，小艇就撞上去...」我驚覺他是來道別的！二十多歲的年輕軍官，為了這個國家，已經有奮戰至死的精神與準備。

前幾天，有點感嘆的對在空軍服役的犬子說：「當年台海危機你才剛出生，沒想到這次台海危機換成你在第一線....」

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我們仔細想一下，目前駕著戰機在空中和中共對峙的飛官、在海上和中共艦艇對峙的官士兵們，大約是七十、八十多年次，也就是先前我們所稱的「草莓世代」。但在中共入侵之生死交關，這些年輕國軍弟兄姐妹們有為國犧牲的意志，非常值得我們尊敬。

我不知道，在中共「類封鎖」台灣進行實彈軍演，引發國際撻伐，以及我們的年輕官士兵在第一線高度警戒的時候，為什麼載著某個黨副主席的班機，還要飛去那個威脅我們生存的國家？你們到底有沒有想過，當年你們若不阻擋軍購，我們現在會更有優勢面對解放軍的武力威嚇？這個時機點你們去中國大陸，把我們國軍弟兄的努力完全徹頭徹尾抹殺掉了，你們知道嗎？

這個黨，你們總裁有個遺囑，我們這年代國中時週會都要唸，我不是黨員，但我都還記得，這時提醒你們一下：「反共復國大業，方期日新月盛，全國軍民、全黨同志，絕不可因余之不起，而懷憂喪志！」

你們，到底記不記得？

（作者為海軍備役少校，高雄市民）

國軍絕非不堪一擊

◎ 宋磊

中國軍演，不但發射數十枚戰術導彈，出動大規模海空軍包圍台灣，國軍基於重層嚇阻、防衛固守的國防戰略，在不輕易挑起爭端的原則下，選擇沒有開火反擊，不但是符合國際法的規範，更是區域和平締造者的表率。

於此，陸海空三軍持續備戰監控，空軍除了派遣戰機全天候待命、巡弋，海軍艦艇輪番上陣前往驅離試圖穿越海峽中線的共軍艦艇，陸軍基於國土防衛，持續進行各項火砲的射擊訓練，而遠在高山的雷達站，持續監視共軍海空軍動態，並針對中共導彈進行監控。換言之，國防部與三軍官兵明白備戰與避戰的原則，在不輕易陷入對手挑釁的原則下不開火反擊。

備戰與避戰的原則不與怯戰畫上等號，國軍反而有更多時間進行情蒐，包括導彈的相關參數、共機與艦的戰術作為、以及解放軍各項的兵力搭配等。「戰略情報」的蒐集遠比開火反擊來的優先，若是國軍輕易還手，反而構成對手全面侵台的藉口。

（作者為淡江大學戰略所博士生，空軍子弟）

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