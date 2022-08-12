自由廣場》明星小學？雙語小學？

◎ 張瑋珊

我的孩子一出生戶口就是在基隆市信義區的明星小學學區，當初想這樣未來就可以直接就讀明星小學。幼兒園我們選擇的是離家近的公立幼兒園，是當時三歲的老大在參觀了四、五間後的選擇。本來應該照著計劃走，老大接下來就是去讀明星小學，但就在同年，原本就讀幼兒園的學校改成公立雙語小學。於是，一所是明星小學、一所是第一屆公立雙語小學，出現了選擇困難，兩所學校都有各自優點，家中也自然出現不同的意見。

其中，對於雙語小學的主要顧慮，是擔心剛上小一的孩子是否能夠同時學好中文與英文？為此我還特地去了解什麼是沉浸式教學。但孩子們的爸爸說：我們本來就一直是雙語（國語跟閩南語），在生活中孩子們聽到什麼語言他們自然就會接收那種語言，一開始只會聽但時間久了自然而然地就會了。想想也對，我家孩子就是如此。而公立雙語小學提供的就是一個雙語的環境，最後就選擇了雙語小學。

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今年老大準備升三年級，在雙語小學學習了兩年的英語且沒有補習的她，我覺得她的聽力很好，因為這個暑假我們看了很多影片，她都能聽懂。在說的方面，我也覺得她很敢、很願意說，之前因為疫情關係必須線上上課，我都會在旁邊觀察上課情況，外師以及雙語老師都會鼓勵孩子踴躍發言並提供很多機會。所以老大在面對來我們店裏購物的外籍船員，應對都不錯，交談大方。

所以回過頭來看，當初煩惱、擔憂的問題，都只是我們大人過於操心而已。就像他們一出生，我們就一直用國語與他們對談，不論他們是否聽懂，他們開口說話時，第一個語詞不就是我們每天對他們說的那個語詞嗎？當他們必須面對只會說閩南語的阿公阿嬤時，他們也會自然的轉換來回應。所以環境對於語言的學習是真的很重要的，而公立雙語小學提供的是一個雙語環境，讓孩子們在這樣的環境中能自然的說英語。

所以如果有人問我：再選一次你還會讓小孩讀公立雙語小學嗎？我的回答是：會。

（作者為基隆市中華國小家長會副會長）

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