自由廣場》回應「廟宇普渡供品新做法」

◎ 吳一忠

拜讀讀者投書「廟宇普渡供品新做法」，深有同感。據知中部某家寺廟，每年農曆七月底前都會舉辦普度法會，然後依照習俗開放民眾搶供品。常常是法師誦經尚未結束，民眾就競相搶供，塑膠袋、麻布袋、手推車紛紛出籠，場面混亂無章，不顧形象的畫面，年復一年重演，甚至還上了電視新聞，不知情的人，還以為是餓俘轉世呢！去年因為疫情，該廟暫停「搶供品」，希望今年也能夠停止辦理，改善觀感才好。

據說搶供即是「搶福」，吃了可以保平安，這和「搶頭香」一樣，根本毫無根據；荒謬無理性的作為，只是貪欲的顯露，缺乏道德的表現。個人業報依善惡行為而定，正如油浮水面，石頭沉入水底一樣，有因果軌跡可循，與供品搭不上關係，何以無理性至此，叫人難以想像。

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嘉義縣市也有些寺廟，每年將農曆七月法會的供品物盡其用，轉贈轄區內的弱勢團體，如養老院、教養院和育幼院，或各地區低收入戶等。筆者前兩天前往幫忙，也特地載送給山上的原住民，偏遠學校或貧戶，希望窮困清寒的人，獲得實質幫助，讓供品有個最好的歸宿。

個人建議，農曆七月，不論佛道教或民間信仰，到處舉辦法會，祭拜過的供品，與其開放爭搶，不如合宜的發放，送給真正需要的人。透過村里長或政府機構求證，有效運用，廣行佈施物資，使信眾的虔誠，發揮最大功能，「貨惡其棄於地也，不必藏於己」，才是真正的「普度眾生」啊！

（作者為南華大學宗教研究所碩士，嘉義縣民）

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