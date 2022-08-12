自由廣場》「適用情況下」的一中政策？

◎ 陳世民

美國、日本和澳洲三國外長在八月五日結束的東協外長會議場合發表聯合聲明，呼籲中方勿片面改變台海現狀，並強調「一中政策」未變。幾乎同時，G7外長和歐盟外交政策高級代表，也在四日發表聯合聲明重申對台立場和「一中政策」未變。引人關注的是，兩則聲明皆在「一中政策」後加註「在適用情況下」（where applicable）字眼。此一過去未曾有過的加註，其意涵引發外界諸多聯想。

本文認為此加註代表西方的「一中政策」已有轉變，指的是須「適用於中國願意和平解決台海問題的情況下」。或許北京不會承認，但至少在美國的認知中，一中政策的重要前提是：北京承諾願意和平解決台海問題。美中一九七二年的上海公報及一九七九年的建交公報均提到：「雙方都希望減少國際軍事衝突的危險」。紐約時報編輯委員會六日在該報論壇版曾發表題為「裴洛西訪台顯示一個清楚的美國對中政策有其必要」一文，便指出：白宮應該明瞭，美國的「一中政策」承諾，自過去到未來，都將永遠以中國和平對待台灣的前提上。二○二一年十一月美國前國防部印太助理部長薛瑞福也曾表示，他在任內從未提過「一中政策」，因為中國撕毀了美中公報當中和平的承諾與前提，持續威脅台灣，那美方就沒有義務持續喊一中。他說「中國威脅台灣，在字面與精神上違反了（一中政策）所有協議，因此我認為無義務續提這字眼，它被北京用恐嚇脅迫與軍事工具撕碎了。」

請繼續往下閱讀...

若再連結到八月六日美國國務卿布林肯的發言：軍演凸顯中國已放棄和平方式，改以脅迫和武力解決台海問題。西方顯然認為目前中國的軍演威脅，已違反一九七○年代一中政策出現時北京所承諾的：願意和平解決台海問題，則美國也沒有義務再遵守當時給中國有關台灣問題的承諾。或許有助於使台灣和「一中政策」脫勾，未來「一中政策」將僅是指「世界只有一個中國，中華人民共和國是中國唯一合法政府」。至於台灣的前途，如拜登二○○一年訪台時所言：「要由台灣人民來決定」，美、中等國均無權利替台灣人民決定。

（作者為台灣大學政治學系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法