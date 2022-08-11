社論》國民黨「四不像」

中國圍台軍演煙硝未散，國民黨由副主席率團訪中，北京並藉機發表白皮書，重申「不承諾放棄使用武力」、「台灣從來不是一個國家，而是中國的一部分的地位不容改變」云云。國民黨，對美、對日、對中，乃至對台，真的是「四不像」。十天前，李登輝逝世兩週年，朱立倫還重拾這張拼圖。他把李登輝鑲嵌到蔣中正保衛台灣、蔣經國建設台灣、李登輝民主台灣、馬英九和平台灣的馬賽克。才說親美友日，又對北京送秋波，朱立倫的深層思維、中心思想是什麼？

朱立倫願意面對歷史，比起過去連馬清除李登輝，是進步的。雖然如此，兩蔣李馬差異甚大，尤其是李登輝這張拼圖，不能淪為另外三塊的點綴。保衛台灣，建設台灣，民主台灣，和平台灣，內涵不同，無法任意無縫接軌。例如，兩蔣的保衛、建設台灣，為的是維護蔣氏政權、外來黨國；馬的和平台灣，九二共識、同屬一中、接受被統、否定台灣主權地位。而民主台灣，李登輝所致力的是，主權在民，正常國家，二三○○萬人自決前途。李登輝被連馬掃地出門，也是因為這種無法調和的矛盾。

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今年初，在蔣經國圖書館落成典禮，蔡英文指出：「蔣經國前總統堅定保台的立場，毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是我們共同的課題。」她引用蔣經國的談話稱：中華民國到今天所以能生存，有前途，有希望，主要是因為政府在世界上是堅決反共、不與任何共黨妥協的精神堡壘。當時，朱立倫回應稱：「蔣經國路線就是反台獨路線。」朱立倫說的沒錯，從兩蔣到馬英九，從威權時代到民主時代，他們都反對主權在民，反對由台灣人民決定自己的未來。兩蔣，爭奪中國代表權，高喊反攻大陸，若非如此在台灣的統治便缺乏正當性、合法性，必須由台灣人民自由選舉認可。而台灣人民出頭天，是兩蔣都過世了，李登輝推動民主改革，才「還權於民」。馬英九，則是對李登輝路線的逆轉。

二○○○，台灣首次政黨輪替。可惜，陳水扁八年執政，以失敗收場，為馬英九鋪平道路，輕鬆入主大位。民主，淪為終極統一的工具。他把人民的授權，當作空白支票。經濟、主權連結中國，奢談和平紅利，ECFA之後，黑箱進行兩岸服貿協議，結果引爆太陽花學運，公民覺醒遍地開花。二○一四地方選舉，馬英九灰頭土臉，觸動二○一六骨牌效應。卸任後，他在任時所謂的不統不獨不武，「獨立不是國民黨的選項」，也亮出真正的底牌：「不統，不是排除統一這個選項。」朱立倫口中的和平台灣，以和平二字掩飾同屬一中、終極統一，再加上習近平拋出一國兩制台灣方案，這一套不易在台灣行銷了。

民主的台灣，加上台灣自成一國，才能完整解釋李登輝的主權在民理念。此所以，北京恨李入骨。兩蔣，馬英九，「一個中國就是包括大陸和台灣在內的中華民國」。這種外來商品，不同於李登輝的「中華民國在台灣」、「特殊的國與國關係」、民進黨的「台灣是個主權國家名叫中華民國」。把李登輝的民主台灣，硬套連結兩蔣、馬英九，只是想混淆視聽：沒有李登輝的國民黨，也主張主權在民（台灣人民）。而實際上，國民黨距離堅持台灣自成一國的主流民意很遠，與主張台灣屬於中國的對岸很近。李登輝的寧靜革命，將兩蔣的自視中國正統、反對中共侵台，和平演進到主權在民、維持獨立現狀、追求正常國家。他自稱是蔣經國的學生，令後半場致力經濟民生的小蔣，在民主時代投射出比較溫暖的背影。而這，是統字當頭的國民黨人至今所無法理解的事。

最近，中國圍台軍演、飛彈試射，民主國家咸指北京挑釁台灣。馬英九則將「當前的危機」，歸咎於小英政府。朱立倫亦稱：民進黨一直希望透過衝突，來獲得政治利益，國民黨是希望維護和平、維護穩定，不希望再有任何的衝突誤會發生，也不希望任何政黨透過衝突危機來獲取任何的政治利益。甚至，還派副主席率團訪中。大敵當前，兵臨周邊，若李登輝在世，想法恐怕與朱立倫不一樣；朱立倫口中保衛台灣的老蔣、建設台灣的小蔣，假使知道現在國民黨如此「赤化」，拋棄「三民主義統一中國」，不講統一於「民主、自由、均富」，只想投誠「中共匪幫」，更可能會從地下跳起來「清黨」吧！

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