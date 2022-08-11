自由廣場》比房地產還慘的中國銀行業

◎ 陳鴻達

今年以來中國房地產一再崩跌，先是出現大批爛尾樓，後出現消費者組自救會集體不繳房貸，現在又出現房仲業大量失業。一般人以為中國房地產是這波景氣下行最慘的行業，事實上還有人比它還慘。那就是財報上賺大錢，股價卻一再破底的銀行業。

去年整體中國股票上市公司，總共賺了五兆人民幣，其中最賺錢的前五家公司都是銀行股，包括工商銀行爆賺三四八三億元，建設銀行爆賺三○二五億元，另外農業銀行、中國銀行、招商銀行也很可觀。這四十二家上市銀行股累計淨利潤高達一九一八八億元，占全體上市公司獲利的三十八％。

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令人不解的是，銀行股獲利豐厚，配息也不錯，然而股價卻長期低迷。截至二○二二年八月八日，中國上市公司共有三五四檔股價跌破淨值，除風雨飄搖中的房地產五十二檔外，跌破淨值最多的竟是銀行與交通運輸，分別有三十七檔與三十四檔。但若以占比來看，銀行股有八十八％跌破淨值，遠高於房地產業的四十四％，以及交通運輸業的二十八％，成為最悲情的行業。其中民生銀行與華夏銀行，其淨值比分別只有○‧三一與○‧三二。

為什麼中國銀行業的股價比房地產業還慘？為何如此豐厚的獲利與配息，投資者還不買單？銀行不是都有政府在背後支持，為何股價一再破底？為何各種基金或保險公司一再大幅減少持有銀行股，難道這些金融同業知道更多法定公告之外的訊息嗎？擔心賺了股息後將賠上價差嗎？總歸一句話，投資人長期不相信中國銀行公布的財報，也不相信其公布的壞帳數據。

過去中國地方政府財政長期仰賴賣土地收入，現在房地產崩盤後，土地賣不出去，錢從哪裡來？今年初英國金融時報有一篇文章說，中國地方政府透過銀行承兌匯票「印鈔票」又開始興盛起來。以各種創意手法，逃避金融監督，帳面是好看多了，但也累積了更多風險。這也難怪市場都認為，中國銀行的獲利只帳面上的紙上富貴而已。

（作者為台灣金融研訓院資深研究員）

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