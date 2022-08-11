自由廣場》評國民黨青壯嗆敗家老頭

◎ 于則章

中國國民黨不顧各界物議，執意派副主席夏立言率團前往中國廈門訪問，引發黨內的青壯世代強烈反彈，發起《停止出訪、聆聽民意》連署聲明，台中市議員張彥彤更直接以「敗家老頭」向黨中央的大老們喊話，懇請他們「放過國民黨、別再折磨國民黨」。

對此，國民黨中央透過新聞稿解釋稱，此行主要的目的是「顧民生，護台灣」，同時，也會在對等尊嚴、互惠互利的基礎上，向當地涉台機構反映台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲。

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這樣的說法，還是無法平息黨內的質疑，最主要的原因在於其對中政策在馬英九完全執政的八年間，早已證明徹底破產！

以國民黨最愛吹噓的「拚經濟」為例，在馬英九時代，除了造成台灣技術與資金大舉流向中國，台灣對中國經濟依存度攀升到歷來最高峰，讓中國現在動不動就找藉口禁止台灣某項農工產品進口。馬英九曾經拍胸脯保證的「六三三政見」更是早已成為芭樂票。

在外交上，所謂「對等尊嚴」更只是換來前衛生署署長葉金川在二○○九年雖然表面上是以「中華台北」名義出席世界衛生大會，但世界衛生組織的文件與網站卻是以「中國台灣省」稱呼，與「中國香港」、「中國澳門」並列，形同是以中國特區政府的附屬地位出席世衛大會。

而馬英九曾經親自出訪的甘比亞，還在二○一三年片面宣布與台灣斷交，三年後更在馬英九下台前和中國建交，並強調甘比亞承認世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，狠狠打了主張「外交休兵」與「活路外交」的馬英九一巴掌。

馬英九完全執政時尚且無法做得到的事情，如今國民黨再度成為在野黨已六年多，派一個夏立言率團去廈門就能夠「顧民生，護台灣」？不知道是過度高估自己，還是瞧不起台灣人的智商？無怪乎，曾任前高雄市長韓國瑜發言人的黨代表李昶志要質疑「此行此刻到底是要去做什麼？」

（作者為公務員，台北市民）

探國共陽謀布局

◎ 許見長

如果不出筆者所料，中共將與國民黨合演一齣戲，中共將出手幫助國民黨贏得今年的縣市長選舉，劇本、演員差不多已經就緒，大體的內容就是中共會暫停對台的文攻武嚇、機艦繞台等，或是恢復台灣的農漁產品進口，緊接著就是中國國民黨跟中國共產黨開始展開各自的大內宣與大外宣的政治宣傳攻勢，企圖瓦解台灣人的心防。

國民黨的最大目標，就是藉此翻轉輿論劣勢，企望贏得今年的九合一大選，然後進取二○二四年的總統大選，這也是中共不戰而屈台灣之兵的最高策略，國人必須審慎應對。

（作者為半導體業退休，高雄市民）

更被共產黨看扁

◎ 楊浩民

中國大動作軍事演習，對台灣恐嚇威脅之際，國民黨副主席夏立言卻不顧陸委會勸阻，執意率團訪中。國民黨聲稱，此行早已規劃，主要目的是關心在中國的台胞，絕不觸及政治議題。問題是，稍微有點腦筋的人都知道講這種話是把別人當三歲小孩：解放軍「封台軍演」的關鍵時期，難道不能取消行程？執意出訪不是等於卑躬屈膝向共產黨求饒？共產黨任何事情都可以扯上政治，他們豈會讓你有不談政治的自由？在中國的台灣人，會在乎國民黨去不去？

國民黨一向自認能穩定兩岸關係，但是他們沒搞清楚一點，就是共產黨骨子裡根本就是瞧不起國民黨的！國共內戰後期，就是因為國民黨多人貪財怕死，才會兵敗如山倒。國民黨被共產黨打趴在先，選輸給民進黨在後，又放棄反共立場，進京聽訓，為敵宣傳，自甘淪為統戰工具，結果當然就是更被看不起。

（作者為公務員，新北市民）

還需要誰抹紅？

◎ 康友財

中國國民黨主席朱立倫說他「親美」，卻在中國針對性的對美國總統第二順位代理人叫囂，「類封鎖」台灣，飛彈打過台北上空之際，默許副主席率團出訪中國，這叫甚麼「親美」？

然後，就算朱立倫拐個彎，讓黨內所謂青壯派出面批評「敗家老頭」，老美還不是一樣認定你這個主席「罩不住」，沒辦法勸阻副主席，「領導能力有很大問題」？甚至對朱立倫有了「假仙」、「虛偽」的印象？

國民黨哪需要人家「抹紅」？是真紅啊！

（作者現任教職，桃園市民）

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