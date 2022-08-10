社論》且看裴洛西「引蛇出洞」

美國眾議院議長裴洛西日前來台訪問。（資料照，記者羅沛德攝）

裴洛西旋風於前，中國圍台軍演於後。白宮批評，北京以裴洛西訪台作為藉口，試圖形塑「新常態」。七月底到八月初，所謂的台海危機，應令國際徹底看清了，真正在製造麻煩、破壞穩定、威脅和平、改變現狀的，是中國不是台灣。但，民主陣營仍有雜音。批評裴洛西訪台，有一種分析叫做：「挑選了不適當的時機」，或許持此主張者，應提出更適合時機，然後詢問北京，是否點頭歡迎！其實，裴洛西訪台，正好「引蛇出洞」，暴露北京早就準備好的劇本之一：武力封鎖台灣、反美日軍事介入。

裴洛西台灣行，雖成北京的藉口，也令北京自曝底牌。拜登猶稱，裴洛西訪台是「她的決定」，以及上述時機不宜，終歸只是小局。大局在於，凸顯台灣的印太戰略之錨角色，以及再確認美中即將到來的衝突。先前，拜登、布林肯的印太之旅，應該列入重點的台灣，總是戰略模糊地略過。殊不知，美國的印太盟友，卻由此觀察台灣所獲承諾可不可靠？迴避毫不猶豫挺台抗中，再出訪幾次盟友也難消疑慮，何況還有離間台美的「疑美論」。最糟糕的是，造成盟友對中美兩邊下注。尹錫悅以「考量到國家利益」，迴避與裴洛西會面，外長朴振事後訪問中國會見王毅，南韓的不確定來自拜登。

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拜登上任以來，與習近平視訊會談五次，布林肯致力與王毅維護溝通管道，為了應對烏俄戰爭、台海失控自是無可厚非。或許，他們認為禮多人不怪。但客氣過頭了，反令北京認定，華府有求於天朝。現代國際秩序，若有「禮」的概念空間，應是以禮相待，各國對等往來、互相尊重。可惜，西方的「中國通」，常令北京產生誤解，歐美對中是一種「朝貢」關係。以故天朝可以決定，蠻夷之邦該不該做什麼，「犯我中華者必將受到懲處」。天朝的欽差大臣，越來越習於訓誡駐在國。裴洛西訪台觸怒天威，就是這種紫禁城的夕陽返照。還好，越來越多人覺悟到，各國官員的訪台行程，應該由自己、而不是北京決定的。

去年以來好幾次，拜登公開的挺台發言，立遭手下澄清、緩頰。裴洛西訪台消息曝光，拜登也說手下認為不是好主意。華府潛意識裡，彷彿有一種深層記憶，不能做天朝不喜歡的事。於是，長期以來，明明是北京在耍流氓，台灣卻被期待、要求不要刺激中國。日積月累，中國對台灣的霸凌，竟成理所當然。台灣不准有自己的主張，否則便是製造麻煩、改變現狀。至為諷刺的是，搞到最後連美國也對中國的蠻橫息事寧人，謹守對中政策成了自加的義務。台灣，一如曹興誠所言，實有義務讓世界了解中共這病毒多可怕。

猶記二○一六，蔡英文致電祝賀候任總統川普，雙方至少象徵性地打破了某些魔咒。不過，上任後，川普也沒再跟小英連線、會面。拜登上任至今，連線、會面的消息都沒聽過，時鐘倒轉回歐巴馬以前。拜登汲汲於對話數位極權統治者習近平，被霸凌最嚴重的印太民主領袖蔡英文，卻在拜登全球社交的名單之外。這，不是對小英個人的失禮，而是考驗二三○○萬人的對美信心。台灣民選元首、副元首，不能正式訪問美國，只配享有舒適的過境，公開活動綁手綁腳。中國一黨專政獨裁者，被奉為上賓邀請國事訪問。如此天差地別，到底在宣揚怎麼樣的價值觀？

北京文場換武場的展示，模糊了裴洛西的另一焦點：前往景美人權園區，會晤香港銅鑼灣書店店長林榮基、六四學生領袖吾爾開希、從中國獲釋後返台的台灣NGO工作者李明哲、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參，其中貫穿的一條軸線，令人想像到未來的民主中國。然而，要不要改變中國，讓民主自由取代一黨專政，至今西方仍在辯論不休。這就難怪，習近平根本瞧不起所謂的普世價值。而拜登領導民主集團，遏制中國戰狼出征，它的正當性除了維護國際秩序與全球經貿，還有改變中共的數位極權統治及北韓化。裴洛西訪台，縱有個人算計，更有價值關懷。而既不尋求改變中國體制，也不挑戰共產黨執政地位，且期待美中合作、競爭、不衝突，這種現實主義的盲點，透過歹戲拖棚的中國軍事冒進行動，更令人覺得難以維繫了。

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