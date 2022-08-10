自由廣場》邊境防疫要跟世界接軌

◎ 朱廣邦

筆者有位在陽明交大修博士學位的大馬籍學生，因家裡有事返馬，日前他準備回台北繼續學業。他在電郵中跟我訴苦：「我回台北因3＋4得在防疫旅館隔離七天，第四天雖可外出活動，卻還得回旅館住滿七天，我住防疫旅館花的錢比我的機票還貴。」

另有朋友海外出差，工作告一段落要返台，他也跟我抱怨說：「大部分歐美亞太國家早已開放邊境，只要打滿新冠病毒疫苗，入境前後不需陰性證明，入境後不需隔離，直接回家自主管理。現在入境台灣完全不理會疫苗注射的狀況，還在搞3＋4，一人一戶的入境防疫措施，太嚴苛，跟國際太不接軌了。即使不需要，返國前我會去做核酸檢測，即使放行我直接回家，我會在家戴口罩、會自我隔離至少三天。自己的家人我自然會保護。台灣現在本地確診居家隔離者還少嗎？每天境外移入者三兩百例算得了什麼？卻得面對不平等待遇？」

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兩位對台灣邊境防疫的怨言，筆者深有同感。

台海情勢緊張，中共步步近逼，海內外國際事務分析家紛紛提出保台方案，其一是加深台灣的國際化，有越多外國友人往來台灣會越安全。重要人物訪台固然可以採取泡泡防疫，高層商界人士可專案處理，然因公因學業出入境的國內外人士不符合此等條件，却是台灣國際化的主體人群。另外，要活絡因疫情緩慢下來的觀光業，首要條件就是合情理的邊境防疫管理。

歐美各地雖仍然每天有數以千計萬計的確診，但每場球賽爆棚，機場人山人海，早已落實跟病毒共存，回復往日進出自由的日子。

因公因私因學業需要出入境的國內外人士固然佔極少數，卻是國際化極其重要的族群，希望政府當局別因為忙著應付對岸的文攻武嚇，忙著選舉而忽略了出入境族群的權力。在還沒準備好完全開放邊境之前，可逐步先儘快放寬實施0＋7及一人一室的措施，或至少放寬旅館隔離三天便可回家自主健康管理（香港已在做了），儘快在邊境防疫上跟世界接軌。台海情勢緊張，萬國注目台灣的一舉一動，我們不能讓國際友人失望。

（作者是台北榮總醫學研究部特約研究員）

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