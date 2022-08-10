自由廣場》（鏗鏘集）對自由有愛，對民主有夢

◎ 李敏勇

美國眾議院議長裴洛西的亞洲之訪，新加坡、馬來西亞和韓國、日本之間，台灣的行程特別引人注目，中國跳腳。她在華盛頓郵報的投書，宣示安全、經濟和治理三項課題，但觸及國際地緣政治的敏感神經。

拜會立法院，蔡英文總統會面、授勛、午宴的行程之外，在景美人權園區接見吾爾開希、林榮基、李明哲，更具特別意義，他們三人分別是：中國六四天安門事件流亡者、主張香港獨立而避居台灣的銅鑼灣書店經營者，以及被中國監禁五年的台灣NGO非政府組織工作者，是中港台受中國迫害者。景美人權園區前身更是軍事法庭，政治良心犯監獄，當年審判美麗島事件參與者的場域。

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中華民國正在被納入流亡殖民地台灣的政治歷程，這個一九四九年在中國「打輸跑贏」的國民黨中國，代表盟軍接收、據台，戒嚴統治台灣卅八年。一九八七年解嚴後，在民主化運動推進到一九九六年的總統直選後，走向台灣化之路。但面對共產黨中國走資化的崛起，流亡殖民意識群落傾附亡其黨國的昔日寇讎，昔日黨政軍特更有隔海呼應者，造成台灣內部不安。

民主的台灣，頗多流亡、殖民意識者藉自由的保護，對台灣進行內部破壞、騷亂；專制的中國，肆無忌憚地藉由政治、經濟、文化手段，從外部破壞台灣的安定發展，但台灣仍然在世界文明價值彰顯的國家之路，煥發光彩。

一九七一年，聯合國排除中華民國，把連帶的常任理事國地位移交給中華人民共和國。一九七九年，美國以「台灣關係法」保護國家地位未明的台灣，與代表中國的中華人民共和國建交。中國藉由走資化，以工廠及市場誘因吸引列強投入經濟發展條件，造成今日世界之患。

蓄積著世界危機的共產黨中國之所以形成，是標榜自由、民主卻蒙昧於經濟唯利主義的歐美國家造成的。中國之所以無時不刻圖謀台灣，是因為自由、民主猶如它獨裁、專制權力體制的芒刺，照見它的脆弱要害。自由世界諸國對台灣承擔一些責任，更大的責任在於生活在台灣，對自由有愛，對民主有夢的人們。中國在裴洛西離台後，於台灣四週海域軍演，凸顯蠻橫行徑。

台灣離中國愈來愈遠。

（作者是詩人）

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