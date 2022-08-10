自由廣場》台灣人淡定嗎？

◎ 王國論

哪怕你關緊門窗，如果不時聽聞隔壁有個流氓不斷叫囂，誰不會握緊拳頭，怕他破門而入？

一個人當他面對自己家人將被欺侮，自己拼了一輩子的身家財產，將被掠奪，當然是先拿起掃把跟他拼了，就我個人而言，哪怕是一個法律工作者，一定是先打了再說。

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這幾天，台灣人心情，應該是極為緊繃的，面對一再的演習，已更加大「厭習」。至於台灣股票為何沒跌？為何沒再像以前一樣，出現移民潮，或房地產拋售潮？因為七十二年來，自從我們隔壁出現了這個流氓，幾乎每天照三餐，嗆聲攻打台灣，而該跑的早嚇跑了，剩下的人就在等這位流氓來對決！

看這幾天的光景，七十多年來，老共就是不長進，永遠嘴砲多於大砲。堂堂一個中國外交部長得像流氓頭，發言人則像潑婦罵街，仗著他們看穿美國的「政策模糊」遊戲，抨擊「玩火自焚」，而台灣人還以為大國果真要幹上一架了；哪知對美咆哮，竟拿咱台灣人出氣，真是沒種的大國！

台灣人就是心想，如果美國早些「政策清晰」揚棄一中政策，豈會被抓到小辮子，嘲笑是「紙老虎」？拜登應該學學龐皮歐，或者至少也應像台灣的朋友安倍那樣大膽說話：台灣有事，就是日本有事；或者至少像九六年飛彈危機時，咱李總統一般清晰的說，這是阿共仔的空包彈啦！看他還會否不時對美嗆聲！

瘋狗咬熱包子，其結局就是一再「掉餡」。更何況說是大國，但不就那小圈子內的幾個人，「會咬人的狗，不會吠啦」，就這個部分而言，台灣人倒是淡定的。

（作者是執業律師）

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