自由廣場》「台灣人再教育」透露的訊息

◎ 雲谷生

中國駐法大使盧沙野日前在受訪時表示，未來兩岸統一後，台灣人需要接受「再教育」，這項言論不禁令人聯想到，中共對新疆維吾爾族所進行的「再教育營」，引發西方民主國家的強烈譴責與批判，認為中共這種不人道的強制手段，根本是另一種形式的種族滅絕及文化摧殘。

不論東方或西方世界，我們可以發覺征服者往往因不同的心態而有不同的統治作法。有的採取「懷柔政策」收攬民心，給予對方平等之國民待遇，並尊重及保持其文化及風俗民情。有的則採取「高壓統治」強迫同化，消滅對方的語言及文化，強力主導移風易俗；更甚者以殺戮迫害、歧視奴役來收威懾恐嚇之效。

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兩岸經過七十多年的隔離，已各自發展出不同的政治體制和生活型態。台灣歷經威權統治，在解除行之多年的戒嚴後，快速邁入直接民權的民主體制，總統及國會均定期改選，台灣人民長期受到民主的洗禮，已習慣自由民主的生活方式，政府效能不彰即可能發生政黨輪替，也會引發人民的不滿和抗爭。因此，總統被民眾潑紅漆、丟鞋子、辱罵嗆聲並不是新鮮事，也不會擔憂受到法律的嚴懲。

反觀大陸，中國共產黨一黨專政直接入憲，除了共產黨，其他任何政黨都只是花瓶，完全沒有參與及競逐政權機會，人民集會結社的自由更受到嚴厲管控。中國人民若對其領導人有所批判或詆毀，下場往往十分淒慘。中共將香港體制五十年不變的承諾，不到廿五年即予撕毀，更可用抽象的「愛國」來規範限制港人的參政權。

因此，兩岸未來若真的統一，真正憂心的不只是台灣，中共本身也有憂懼，因為台灣人會探討盧沙野「再教育說」的意涵。而中共也害怕「一國兩制」下台灣人的民主思想會誘發大陸爭取民主的風潮，擔心無法像十四億大陸順民那般地適應中共政經體制，因而必須對台灣軍公教人員強制進行「愛國愛黨」思想教育？對具有強大影響力的媒體從業人員及政經人士施以思想改造？

盧沙野的「再教育」言論所透露的訊息，台灣人實不可等閒視之，同時更需把它當成一個重要課題，認真思考。

（作者是上市公司退休經理）

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