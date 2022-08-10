自由廣場》台灣挑釁論背後的陰謀

◎ 康駿銘

中國在裴洛西訪台後動作頻繁，從軍事、經貿、政治多方向國際示威，把原定四天的軍事演習延長。然而在這場軍演鬧劇中，中國不但無法達成對台的恫嚇效果，反而洩漏飛彈及艦艇等參數，還曝露侵台的戰略方針。其中包括以包圍、封鎖方式企圖阻斷日軍及美軍的援台路線，以及第五縱隊和在地協力者瓦解內部抵抗意志的角色。尤其紅統勢力近來大舉宣傳「民進黨挑釁論」，顛倒黑白地把造成局勢緊張責任全部推到台灣及美國身上，明顯是要令台灣人認為政府才是「破壞台海現狀」的一方，協助中國合理化其違反國際規則的軍事動作，離間台美及台日關係。

散播這種說法的目的，是要把台灣合情合理的自我防衛，扭曲成給予中國開戰的藉口，從而令台灣人為了「避戰」，而在年底選舉時投票給在台灣唱和「兩岸一家親」的紅統代理人，同時引起民眾恐慌，以牽制國軍的合理防衛，並把自我防禦顛倒成主動引戰，再把戰爭責任推到台灣身上；而鼓吹不抵抗或投降的認知作戰，更是把「以自由破壞自由」的慣用手段，延伸至軍事上。

請繼續往下閱讀...

目前國軍在面對不斷步步進逼的軍機、無人機及艦艇時，仍從容不迫，特別是有效利用信號彈來反制無人機侵擾，顯現出克制與專業的判斷力，反令磨拳擦掌的中國著急起來，不得不加大力道進行認知作戰。

中國不斷積極引戰，挑動台海緊張局勢，對習近平來說是一件好事。特別是二十大將至，在操控傳媒下，透過高調、大動作的軍事行動，擺出一副要「教訓台灣」、「警告日本」的態度，轉移中國爛尾樓風暴、鐵腕防疫政策等的民怨，而這些更等於是習近平將整個區域安全，做為鞏固權力的籌碼。

中國侵台野心已昭然若揭，退縮只會換來更進一步的壓迫，不但無法避免戰爭，甚至還有可能令中國誤認台灣人沒有防衛決心，最終觸發台海戰爭。因此我們台灣人務必要認清敵我，成為守護台灣的力量。

（作者是台灣基進國際部專員、原籍香港）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法