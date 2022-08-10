自由廣場》中共對台武統評析

◎ 孔憲臺

美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共開啟一系列文攻武嚇，在台灣週邊軍演的規模超越以往，武統台灣再度受到討論。在此同時，華南理工大學在最新一期《Journal of Contemporary Chin（當代中國）》期刊發表最新研究成果，針對北京、石家莊、西安、武漢、成都、南寧、昆明、廣州和廈門的民眾進行抽樣調查，結果顯示五十三‧一％的受訪者支持武統台灣，似乎替中共對台的軍演、武統提供一定程度的正當性。

然而，詳細推敲調查結果，似乎也透露兩岸和平的契機。此調查顯示仍有卅九‧一％的中國城市民眾認為無論如何都不應武統，另有七‧八％猶豫不決，表示「不知道」。而從社經地位來看，教育程度、收入高、具黨員身分者，較支持武統，其中教育是最重要的因素。而與台灣交流密切的廣州及廈門，反對武統的比例，較其他城市居民高出○‧五七倍。

請繼續往下閱讀...

近年中共積極進行民族主義、愛國主義的強化工程，由上而下的透過教育和媒體進行意識形態的灌輸，應是造成教育程度高者支持武統的重要因素。但令人吃驚的是，中共處心積慮的洗腦，卻仍有近四成民眾完全不支持武統，若加上未表態者，已逼近五成，顯示中國民眾對於官方提供的資訊並非照單全收。

筆者曾在七月四日〈兩岸青年交流後的變化〉的投書中提到，過去兩岸青年交流的研究顯示，無論是來台攻讀學位或短期交流的陸生，對於台灣之認同及來台經驗多抱持肯定，也樂於返回中國後分享鼓勵其他學生來台就學，顯示其對於台灣的情感與認同度很高，有利陸生成為中國潛在的改革力量。如今華南理工大學的調查似乎也能印證此一現象，即兩岸交流對台有利。密切的交流猶如替中國民眾掀開中共「不能說的秘密」，令中共建立的統治形象破滅，增加對台灣及國際「正確」的理解，甚至反思中共統治的正當性。

雖然華南理工大學的研究僅針對都市民眾，無法探知全中國人民的態度，但對照以往針對不同族群的研究，應仍具有一定的代表性。台灣在確保國家安全的前提下，若能積極促成兩岸交流，向中國民眾傳遞自由民主的正能量，相信中共統治神話終將不攻自破。

（作者是台灣金控暨台銀政風處處長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法