自由廣場》手搖飲將禁用一次性塑膠杯 飲料大廠呢？

◎ 徐正雄

繼七月一日起，環保署規定手搖飲店家須給自帶環保杯的消費者五元獎勵後，接著加碼，全國最遲於二○二四年，全面禁用一次性塑膠飲料杯。這是台灣給地球最溫柔與充滿善意的一封情書，也是環保大躍進！只是，此事還可以做得更完美。

因為環保署的公告，筆者到超市買牛奶時，開始注意到各種飲料的包裝材質，發現很多牛奶、豆漿真是一國兩「製」，有的業者用紙盒，有的用塑膠製品。其實這些飲料可以全面改用紙盒，為何業者仍繼續使用塑膠容器？儘管紙盒製造過程也會產生污染且須砍樹，而塑膠容器成本低，是石油的副產品。問題是，塑膠容器一旦變成垃圾，燃燒時會產生較多戴奧辛，許多塑膠瓶被丟棄在野外、海洋……萬年不壞，即便分解，也會變成碎片污染其他環境，許多鳥類、魚類的肚裡都有無法消化的塑膠碎片，很多野生動物不慎被塑膠廢棄物卡住頭頸，最令人震懾的畫面是，寄居蟹以瓶蓋為殼、海龜鼻孔被塑膠吸管穿過奄奄一息。

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如果將飲料容器盡量改成紙盒，便能減少大自然的悲歌。雖然紙盒需要砍伐樹木，看似成本高昂，在極端氣候肆虐時代，我們應反思什麼才是永續？塑膠容器其實是人類追求速度、方便以及更高獲利的藉口，而只要妥善管理綠色資產，樹木是可適當砍伐，循環再利用，也對地球傷害較小。

之前，筆者曾寫信到食品大廠義美公司，建議他們少用塑膠容器，客服回覆在環保上將有改革，果然，不久便看見推出兩公升紙盒鮮奶，先前這種包裝只有外商在用，台灣只有一公升以下使用，如今欣見義美也從善如流。

我們期待：台灣有更多廠商推出綠色包裝飲料，並給支持的消費者同樣五元獎勵，事實上，市面兩公升鮮乳紙盒包裝的確比較便宜，建議消費者能予以支持，因為做一點小改變，就能影響廠商和自然生態。

綠色產業是未來趨勢，也是環境能否永續的關鍵，希望環保署繼續堅持努力下去。

（作者務農）

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