自由廣場》拒賣晶片救台灣

◎ 莊勝榮

中共瘋狂封台演習，已造成全世界的關注，但就怕擦槍走火，變成第三次世界大戰。即便台灣人淡定處理，少數中共同路人扯台灣後腿，已露出馬腳。面對沒完沒了的軍演封鎖，難免心裡受影響，且影響經濟，長期以往損及國人自信心。台灣除了以軍機、軍艦、飛彈等防衛外，難道要長期接受中共的騷擾、封鎖嗎？絕不是。

李登輝在面對一九九六台海危機時，有十八套劇本。相信目前有人在發想短中長期的防止中共犯台劇本，包括到烏克蘭取經、台美日相互協防軍事措施、兩千公里飛彈研發製造、無人機大量產製、敵後工作的秘密作為、第四軍種網軍的建立、假消息破解、號召民主國家挺台抗中、防範駭客入侵、培養駭客高手入侵中共各機構及民間網路、全民皆兵的徵兵制、彈打中南海、上海及長江大壩、甚至研發核武的可行性等，堪稱五花八門。

請繼續往下閱讀...

不管這些劇本可不可行，最後通通要政府來執行，有些事可做不可說，有些則不方便說，怕實力不足以抗中，說了反而惹禍。但是目前最有效能讓中共解除軍演，由民間處理，與政府無關，就是晶片製造廠聯合聲明，中共不停止演習，台灣不賣晶片給中國。將來如在台海演習，也停止供應。這就是晶片立大功，有賴愛國廠商通力合作。

晶片用於航太、軍工業、智慧型機器、基礎建設、通訊、海運、手機、汽車、醫療、農漁牧，幾乎無所不包，早年更用於核彈。台灣佔有率超過五成，如果企業家能團結聯合起來，相信沒有晶片的中共硬不起來，同樣的，如果中共要在韓國臨近的黃海演習，南韓如果也拒賣，絕對有遏止作用。晶片全世界都在搶，以後中國不買，別國買，企業不會有損失。用晶片救國家，這是晶片製造商做夢都夢不到的。而此時此刻，夢想成真，何樂而不為？

（作者是執業律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法